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Названа самая полезная часть яблока

Названа самая полезная часть яблока
13:20 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В одном единственном яблоке может содержаться до 100 млн бактерий, как выяснили ученые.

Многие из микроорганизмов в яблоках полезны для нашего здоровья, а среди них пробиотики. Но 90% полезнейших бактерий содержится в сердцевине яблока.

Эти хрустящие фрукты очень популярны во многих странах мира еще и из-за того, что они обладают многочисленными преимуществами для здоровья. В Англии даже есть пословица о том, что одно яблоко в день защищает от визита врача, то есть сохраняет отличное самочувствие. И вот теперь исследование показало, что польза яблок для здоровья может объясняться значительным количеством бактерий в этом плоде.

Огромное количество исследований в последние годы подтвердило важность разнообразного микробиома бактерий в желудочно-кишечной системе человека. От его разнообразия зависит наше здоровье, и миллионы бактерий в яблоке могут укрепить микробиом.

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К сожалению, исследователи из Университета Граца выяснили, что 90% наиболее полезных бактерий яблока содержится в его сердцевине, которую мы традиционно выбрасываем в качестве огрызка. Особенно полезны для нашего здоровья семечки.

Исследование также показало, что для человеческого организма очень подходят органические яблоки, которые содержат повышенный уровень специфических групп бактерий — пробиотиков из категории лактобацилл. Свежее, только что собранные с деревьев органические яблоки представляют самое большое разнообразие «хороших» бактерий, а поэтому нет ничего полезней яблока из собственного сада на даче.

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Здоровье, Лето, Фрукты, Яблоки, Польза яблок, Советы медиков.
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