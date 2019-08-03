Уникальная специя, способная боротся с появлением диабета

1 Ученые решили выяснить, какой эффект имеет эта специя против таких заболеваний, как возникновение ожирения и диабета II типа.

2 Эндокринологи из Центра Диабета Наоми Берри при Университете Колумбии, используя результаты тестов на уровни инсулина и глюкозы в крови, доказали, что куркума, добавленная в рацион питания лабораторных мышей, сделала животных менее восприимчивыми к развитию диабета.

3 Ученые обнаружили, что у получающих куркуму грызунов значительно уменьшились процессы воспаления в жировой ткани и печени. Американские медики полагают, что куркумин, антиокидантный компонент в растении, обладает свойствами по нормализации выработки инсулина, предотвращая тем самым диабет.