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Уникальная специя, способная боротся с появлением диабета
Уникальная специя, способная боротся с появлением диабета

Уникальная специя, способная боротся с появлением диабета

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Уникальная специя, способная боротся с появлением диабета
02:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Известная индийская специя куркума с древних времен применялась в медицинских целях для заживления ран, уменьшения боли и признаков воспаления.

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    Ученые решили выяснить, какой эффект имеет эта специя против таких заболеваний, как возникновение ожирения и диабета II типа.

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    Эндокринологи из Центра Диабета Наоми Берри при Университете Колумбии, используя результаты тестов на уровни инсулина и глюкозы в крови, доказали, что куркума, добавленная в рацион питания лабораторных мышей, сделала животных менее восприимчивыми к развитию диабета.

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    Ученые обнаружили, что у получающих куркуму грызунов значительно уменьшились процессы воспаления в жировой ткани и печени. Американские медики полагают, что куркумин, антиокидантный компонент в растении, обладает свойствами по нормализации выработки инсулина, предотвращая тем самым диабет.

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    По словам специалистов, куркума не имеет никакого ограничения дозы потребления, по крайней мере 12 грамм ежедневно не повредит человеческому организму. К тому же действие куркумина было связано с небольшим, но существенным снижением массы тела и содержанием жира в тканях, несмотря на калорийность пищи. Таким образом, куркума полезна и для фигуры, считают терапевты.

Названа самая полезная часть яблока

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Здоровье, Диабет, Польза, Куркума.
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