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Боль в спине: эффективные методы избавления и профилактика

Боль в спине: эффективные методы избавления и профилактика
13:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

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Малоподвижный образ жизни, многочасовое сидение за рабочим столом,тяжелые сумки, напряжение, стресс… Все это способствует чрезмерной нагрузке на позвоночник. Появляется боль в спине. Узнайте, как от нее избавиться.

Боли в спине чаще всего появляются. когда мышцы по обеим сторонам позвоночника работают не одинаково, ослаблены. перегружены или напряжены. Это сигнал того, что позвоночник перестает быть стабильной опорой. Ваша осанка ухудшается, позвонки и диски быстрее изнашиваются.

Лечебные массажи. Такие процедуры эффективно укрепят ослабленные мышцы, снимут напряжение. Массаж возвращает подвижность позвонков, улучшает кровоснабжение тканей. Благодаря этому боль уменьшается.

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Однако одного раза будет недостаточно. Чтобы боль прошла, понадобится как минимум 10 сеансов. Обычно массаж делается не только в области позвоночника, но также и спины, ягодиц, плеч. Но можно воздействовать только на отдельные группы мышц.

При массаже позвоночника используются все классические техники: поглаживание,растирание, надавливание, похлопывание, а также вибрация.

Расслабляющий массаж. Облегчение спине принесет любой вид массажа, который воздействует на группу мышц, расположенных в области позвоночника, и расслабляет их.

Хороший пример - процедура с помощью горячих камней.Она воздействует на весь организм и практически все системы, а также уменьшает стресс. Помимо этого такой массаж оказывает обезболивающее и успокаивающее действие.

Приведите вес в норму! Это позволит снизить нагрузку на позвоночник.

Боли в поясничном отделе позвоночника могут появиться в том случае, если вы резко прибавили в весе, например во время беременности. Особенно губителен излишек жировой ткани вокруг талии и на бедрах. Каждый новый килограмм именно в этом месте создает нагрузку на позвоночник такой величины, как будто вы прибавили 7 кг общего веса.

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Смените рацион. Ограничьте количество животных жиров,сахара и соли. Выбирайте нежирное мясо и рыбу. Ешьте побольше продуктов, содержащих клетчатку: овощи, фрукты, бобовые и др.

Не забывайте также о молочных продуктах. Это ценный источник кальция и белка - строительного материала для костей и суставных хрящей позвоночника. Возьмите за правило не уходить из дома без завтрака. С утра ешьте продукты. которые надолго придадут вам энергии, например цельнозерновой хлеб и овсянку.

Помните про свежие фрукты. Вечером не ешьте продукты с большим содержанием углеводов, например блины или сладости. Конечно, на сытый желудок приятно засыпать, но это чревато набором веса.

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Здоровье, Боль, Спина.
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