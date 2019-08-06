Специалисты назвали неэффективные лечебные процедуры

Новости шоу бизнеса: Почему же процедуры, которые в сущности ничего не лечат, все равно популярны.

Медик Александр Мясников рассказал, какие процедуры могут давать эффект, но в большинстве своем не имеют отношения к лечению болезней.

Во многих российских медучреждениях популярны процедуры без реального медицинского эффекта, — мнение об этом высказал врач Александр Мясников. Как заметил доктор Мясников, после распада медицина "подсела" на бесполезные процедуры. Приученные к ним люди отучаются с трудом.

"Нельзя отрицать эффект этих процедур огульно, но в подавляющем большинстве случаев они имеют отношение к физиотерапии, реабилитации и спа, — не к лечению болезней", — поделился мнением специалист.

Первой бесполезной процедурой, очень популярной у россиян, доктор Мясников назвал гирудотерапию — лечение пиявками. По словам врача, терапевтический эффект от манипуляций с пиявками – нулевой. Также он отметил, что гирудотерапия связана с определенными рисками, поскольку, пиявки могут быть переносчиками бактерий, способных заразить человека и вызвать осложнения вплоть до сепсиса.

Кроме того, неэффективными для лечения доктор Мясников считает банки и перцовые пластыри. Врач констатировал, что вещество перца капсаицин является доказанным средством при острых артритах и прочих суставных болях, но применяется при реабилитации, которая не нужна большинству людей.

Грязелечение и водолечение, по мнению Мясникова, не являются медицинскими процедурами – они расслабляют подобно спа, но ничего не излечивают. Другими популярными, но бесполезными мерами избавления от болезней врач считает электрофорез, хромотерапию и микрополяризацию.

Помимо того Мясников назвал абсолютно неэффективными в качестве способа лечения капельницы для улучшения мозгового кровообращения. Медик подчеркнул, что капельница применяется преимущественно при отсутствии альтернатив — в двух из трех случаев пациентам предпочитают давать выпивать нужное лекарство.

Рассуждая об этом, доктор Мясников сказал, что "люди не хотят менять образ жизни, желая вместо этого получать эффект от сомнительных манипуляций".

Помимо того Мясников назвал абсолютно неэффективными в качестве способа лечения капельницы для улучшения мозгового кровообращения. Медик подчеркнул, что капельница применяется преимущественно при отсутствии альтернатив — в двух из трех случаев пациентам предпочитают давать выпивать нужное лекарство.

Почему же процедуры, которые в сущности ничего не лечат, все равно популярны? Рассуждая об этом, доктор Мясников сказал, что "люди не хотят менять образ жизни, желая вместо этого получать эффект от сомнительных манипуляций".