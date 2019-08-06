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Диетолог назвала самое полезное лакомство

Диетолог назвала самое полезное лакомство
12:12 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что лучше есть мороженое, чем шоколад или другие виды сладостей.

Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о том, что мороженое – наиболее предпочтительный вид десертов. Лучше съесть мороженое, чем торт или шоколад.

"В куске торта или пирожном содержится около 25-30 граммов жира — в три раза больше, чем в молочном мороженом. Значит, в них и калорий больше", — пояснила диетолог.

Именно молочное мороженое диетологи считают самым полезным – оно содержит наименьшее количество жира и калорий. Кроме того, в молочном мороженом много кальция и фосфора – микроэлементов, полезных для здоровья костей и зубов. Также в мороженом есть калий и магний, благотворно действующие на сердечно-сосудистую систему, и витамины группы В, необходимые нервной системе.

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В то же время диетолог отметила, то полезность мороженого связана с фактором его натуральности: действительно полезным для здоровья можно считать лишь мороженое, для изготовления которого используются натуральные молоко и сливки. Также в его рецептуре допускается небольшое количество сливочного масла и сахара, но растительный жир, загустители и эмульгаторы в составе хорошего мороженого присутствовать не должны.

"Калорийность разных видов мороженого тоже может отличаться. Молочное мороженое – менее калорийное, оно может содержать около 10 граммов жира, тогда как в сливочном и пломбире количество жира может варьироваться от 15 до 20 граммов", — добавила диетолог.

Тем, кто не употребляет молоко, специалист рекомендует готовить сорбеты – они могут стать отличной альтернативой "классическому" мороженому. Для приготовления сорбета дома следует взбить фрукты блендером, распределить массу по формочкам и поместить в морозилку.

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Здоровье, Сладости, Мороженное, Советы медиков.
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