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Названы факторы, вызывающие развитие заболевание сердечно-сосудистой системы

Названы факторы, вызывающие развитие заболевание сердечно-сосудистой системы
10:13 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Некоторые продукты повышают его уровень больше, другие –меньше, и это влияет на чувство насыщения.

Многие люди зачастую не придают значения порядку употребляемых в пищу блюд, считая, что "в желудке всё смешивается". По словам кандидата медицинских наук и эксперта по здоровому образу жизни Андрея Беловешкина, такой подход к еде абсолютно не правильный и может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Различие в порядке употребления блюд даже с идентичными ингредиентами и числом калорий, влияет на количество гормонов в организме человека. Эндокринная системы объединяет расположенные в желудке и кишечнике L-клетки, которые под воздействием поступающей пищи вырабатывают гормон GLP-1 (глюкагоноподобный пептид).

Так, высокий уровень гормона снижает скорость выведения еды из желудка и уровень секреции соляной кислоты. В этом случае насыщение лучше, но кроме того существенно меньше повышается уровень сахара в крови, а это предотвращает развитие диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Таким образом, при правильной очерёдности употребления блюд в пищу выработка GLP-1 усиливается, что позитивно влияет на чувство сытости и снижает действие углеводов. Эксперт рекомендует сначала есть овощные салаты, желательно заправленные растительным маслом, затем блюда, богатые белком. Фрукты или десерты нужно употреблять исключительно в конце трапезы, что позволит обеспечить лучший гликемический контроль.

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Сердце, Здоровье, Заболевание, Сердечно-сосудистая система, Советы медиков, Совет медиков.
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