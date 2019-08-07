Вегетарианство опасно для беременных: причина

Новости шоу бизнеса:У вегетарианцев может появится умственно отсталое потомство.

Отказаться от употребления пищи животного происхождения – значит рисковать оставить умственно отсталое потомство. Об этом заявили ученые из центра Uni Research (Норвегия).

В течение пяти лет исследователи пытались определить, как витамин В12 влияет на развитие детского организма. Для этого они периодически брали на анализ кровь у пятисот детей из Непала, а также проводили с ними интеллектуальные тесты.

Оказалось, что при недостатке витамина В12 детям было труднее общаться со сверстниками, они хуже решали простые головоломки и даже не могли освоить азбуку.

Витамин В12 попадает в человеческий организм вместе с мясом, молоком и яйцами. Эти продукты менее доступны в бедных регионах планеты, что является одной из главных причин умственной отсталости значительной части живущих в них людей. Получать витамин В12 крайне важно в младенчестве и во время внутриутробного развития, утверждают норвежские исследователи. Поэтому дети веганов, добровольно отказывающихся от животной пищи, тоже входят в группу риска.