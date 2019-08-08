Семь весомых причин добавить редис в свой рацион

Новости шоу бизнеса:Этот овощ особенно полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Редис способен предотвращать многие заболевания и проблемы, а если они уже возникли — борется с ними лучше химических лекарств.

Улучшение пищеварение

Горькость редиса обусловлена наличием в нем горчичного масла. Оно возбуждает желудочные рецепторы вырабатывать больше сока, за счет чего пищеварение ускоряется благодаря естественным процессам. Редис может избавить от тяжести в желудке и переедания.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

В редисе в повышенных количествах содержатся фосфор, магний и калий, которые необходимы для очищения сосудов, снижения давления и нормальной работы сердца.

Если добавлять редис в рацион хотя бы несколько раз в неделю, можно навсегда обезопасить себя от перепадов давления, одышки и более серьезных заболеваний.

Улучшение цвета лица

Благодаря высокому содержанию витаминов группы В (В1, В2, В5, В6, В9), которые отвечают за молодость и сияние кожи, редис является одним из главных овощей для девушек, которые хотят выглядеть свежо и красиво.

Похудение

Эфирные масла, которые содержатся в редисе, ускоряют пищеварение и обмен веществ.

Другим его полезным свойством является способность быстро расщеплять сахар, который представляет для фигуры большую опасность, чем лишние калории и жир.

Предотвращение диабета

То же свойство расщепления сахара является одной из лучших профилактик диабета, а так же способом снизить уровень глюкозы в крови для тех, кто уже имеет подобный недуг.

Профилактика простуды

В редисе содержится много витамина С и эфирные масла, которые помогают ему усваиваться быстрее, чем из лимона, или апельсина. Во время ранних весенних простуд обызательно добавляй в рацион редис, чтобы ни разу не заболеть.

Улучшение гормонального фона

Наибольшее воздействие редис оказывает на щитовидную железу, которая отвечает за гормональный фон организма. При мелких колебаниях гормонов, этот овощ способен нормализовать здоровье без дополнительного вмешательства.

Так же он полезен для профилактики нарушений гормонального фона, что является залогом здоровья и хорошего настроения.