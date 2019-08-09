Сроки использования зубных щеток, кремов

Новости шоу бизнеса:Правильный уход за пластиковым изделием заключается в его постоянном промывании раствором с последующим высыханием.

Зарубежные эксперты представили вниманию сроки использования подушек, зубных щеток, солнцезащитных кремов и тары для контактных линз. По словам специалистов, соблюдение правил позволит избежать проблем со здоровьем.

В верхней части списка находится зубная щетка. Американская стоматологическая ассоциация предлагает заменять данное приспособление, как только щетина начинает изнашиваться, что обычно происходит каждые три-четыре месяца. Если человек носит контактные линзы, то необходимо обновлять предназначенный для этого корпус каждые 90 дней, или раньше, если на нем просматриваются трещины, которые могут содержать бактерии.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупреждает, что солнцезащитные кремы, как и другие безрецептурные снадобья, нельзя использовать по истечению срока годности. Если нет соответствующей даты, то в расчет берется три года от дня изготовления.

Нет жестких правил о том, когда следует выбросить старую подушку, но Национальный фонд сна предлагает делать это каждые один-два года, особенно если она не был защищена от пылевых клещей. Обработка в этом отношении также помогает, только важно соблюдать рекомендации на ярлыке, так как некоторые изделия не предназначены для стиральной машины.