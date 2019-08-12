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ТОП 6 привычек долголетия, которыми следует обзавестись в среднем возрасте

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ТОП 6 привычек долголетия, которыми следует обзавестись в среднем возрасте
11:02 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Ученые вывели свод правил для достижения долголетия.

  • 1

    Планировать заранее. Проводившееся в США исследование показало, что люди возрастом от 50 лет, имевшие привычку планировать наперед все предстоящие дела, живут дольше тех, кто существует спонтанно и одним днем.

    Ученые полагают, что свойство все планировать повышает у людей уверенность в своей способности контролировать жизнь и тем самым снижает их уровень стресса.

  • 2

    Ходить по магазинам. По данным исследователей из Тайваня, люди среднего и более старшего возраста, самостоятельно совершающие покупки в магазинах, увеличивают свои шансы на долголетие на 28%.

    При этом, говорят ученые, люди получают физическую нагрузку, тренируют свою память и взаимодействуют с другими людьми. Таким образом их мозг остается активным и молодым значительно дольше.

  • 3

    Пользоваться интернетом. Исследование мозга у пожилых людей показало: пенсионеры, которые ежедневно заходили в интернет, искали интересующую их информацию или общались с другими пользователями, - имели более активные области мозга, отвечавшие за речь, чтение, память, зрительные особенности и принятие решений. Иными словами, имели лучшую защиту от когнитивного старения.

  • 4

    Употреблять куркуму. Регулярное употребление этой специи в среднем и пожилом возрасте помогает лучше сохранить умственные способности.

    Главный компонент куркумы - антиоксидант куркумин - обладает антивоспалительными и антиопухолевыми свойствами. Эксперименты свидетельствуют: пенсионеры, которые ели карри два раза в неделю, справлялись с интеллектуальными заданиями гораздо успешнее тех, кто не употреблял куркуму.

  • 5

    Работать или иметь постоянное занятие. Результаты многих исследований говорят о том, что на продолжительность жизни человека влияет такой фактор, как ощущение эмоционального удовлетворения от самореализации. Именно такое ощущение дает пожилым людям возможность иметь работу или занятие, требующее от человека определенной отдачи и результата.

  • 6

    Завести питомца. Общение с домашними животными обеспечивает людям психо-эмоциональное равновесие, а также дополнительно дарит массу позитивных эмоций. Кроме того, уход за животными требует определенной организованности, что по мере старения только плюс.

    Также с животными нужно выходить на прогулки, что помогает поддерживать уровень физической активности, дышать свежим воздухом и расширять общение, знакомясь с другими владельцами домашних питомцев.

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