ТОП 6 привычек долголетия, которыми следует обзавестись в среднем возрасте

1 Планировать заранее. Проводившееся в США исследование показало, что люди возрастом от 50 лет, имевшие привычку планировать наперед все предстоящие дела, живут дольше тех, кто существует спонтанно и одним днем. Ученые полагают, что свойство все планировать повышает у людей уверенность в своей способности контролировать жизнь и тем самым снижает их уровень стресса.

2 Ходить по магазинам. По данным исследователей из Тайваня, люди среднего и более старшего возраста, самостоятельно совершающие покупки в магазинах, увеличивают свои шансы на долголетие на 28%. При этом, говорят ученые, люди получают физическую нагрузку, тренируют свою память и взаимодействуют с другими людьми. Таким образом их мозг остается активным и молодым значительно дольше.

3 Пользоваться интернетом. Исследование мозга у пожилых людей показало: пенсионеры, которые ежедневно заходили в интернет, искали интересующую их информацию или общались с другими пользователями, - имели более активные области мозга, отвечавшие за речь, чтение, память, зрительные особенности и принятие решений. Иными словами, имели лучшую защиту от когнитивного старения.

4 Употреблять куркуму. Регулярное употребление этой специи в среднем и пожилом возрасте помогает лучше сохранить умственные способности. Главный компонент куркумы - антиоксидант куркумин - обладает антивоспалительными и антиопухолевыми свойствами. Эксперименты свидетельствуют: пенсионеры, которые ели карри два раза в неделю, справлялись с интеллектуальными заданиями гораздо успешнее тех, кто не употреблял куркуму.

5 Работать или иметь постоянное занятие. Результаты многих исследований говорят о том, что на продолжительность жизни человека влияет такой фактор, как ощущение эмоционального удовлетворения от самореализации. Именно такое ощущение дает пожилым людям возможность иметь работу или занятие, требующее от человека определенной отдачи и результата.