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Стоматологи рассказали о вреде картофеля для зубов

Стоматологи рассказали о вреде картофеля для зубов
06:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Это связано с тем, что в картофеле содержится много крахмала.

Каким образом крахмал может повлиять на здоровье зубов? Оказывается, попадая в ротовую полость, он вырабатывает молочную кислоту. Такое сочетание способно разрушить зубную эмаль.

Проходит всего несколько минут после употребления картофеля — и уровень кислотности значительно снижается. В итоге в полости рта размножаются бактерии, негативно влияющие на здоровье зубов.

Крахмалистые продукты вырабатываются под влиянием слюны и крахмала, после чего, превратившись в глюкозу, повреждают эмаль. Стоматологи советуют чистить зубы каждый раз после употребления картофеля.

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Специалисты также рекомендуют отказаться от картошки фри из-за высокого риска развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и ожирения. В этом блюде содержится большое количество трансжиров и соли, а вот полезных веществ практически нет. Все это способствует увеличению концентрации холестерина в организме и развитию атеросклероза.

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Зубы, Картофель, Здоровья зубов, Свойства картофеля, Вред картофеля, Вред для зубов.
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