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Эксперты рассказали о пользе огурцов

Эксперты рассказали о пользе огурцов
06:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые и специалисты назвали все самые полезные свойства огурцов.

Как отмечают исследователи, овощ может быть «заменителем воды» в жару. Также ученые отмечают так называемую огуречную воду, которая содержится в плодах. Она может заменить аспирин.

Кроме того, употребление этого овоща дает человеку чувство насыщения.

Еще большую пользу приносит так называемая «огуречная диета». Она позволяет снизить влияние на организм таких процессов, как потеря мышечной массы, ослабление костей, а также помогает сердечно-сосудистой системе.

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Огурцы полезны и большим числом антиоксидантов. Так, вещество тритерпен, содержащееся в овоще, противоборствует появлению раковых опухолей.

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Огурцы, Полезные овощи, Польза огурцов, Свойства огурцов.
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