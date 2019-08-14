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Как похудеть без ограничений в еде: советы диетолога

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Как похудеть без ограничений в еде: советы диетолога
17:29 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Диетологи рекомендуют использовать эти методики одновременно, дабы достичь лучшего результата.

  • 1

    Принимать контрастный душ или обливаться холодной водой

    Данная процедура позаботится о вашей коже, устранит целлюлит и сделает ее более мягкой, увлажненной и самое главное — упругой, что в процессе похудения очень важно.

  • 2

    Пить особый кофе

    Если уж и пить кофе, то с корицей. Эта специя обладает уникальной возможностью «ликвидация жировых клеток и токсинов», что благоприятно сказывается не только на внешнем виде человека, но и на работе его кишечника. Обмен веществ и просто с кофе ускоряется, а если добавить корицу, то процесс будет еще более быстрым.

  • 3

    Включить в рацион ананасы

    Этот экзотический фрукт здорово подавляет аппетит. Так что если вы долго боритесь со своим непомерным аппетит — съедайте дольку свежего ананаса за 15 мин до еды.

  • 4

    Вместо всех алкогольных напитков, которые вы привыкли пить, следует выбирать красное сухое вино

    Оно пойдет вам на пользу, а точнее вашей фигуре. Все дело в том, что сухое вино помогает притупить чувство голода, а это на руку тем, кто вечером привык объедаться. Перед ужином выпивайте 50-100 мл вина — этого будет достаточно для того, чтобы перехотелось съесть три порции, как обычно.

  • 5

    Научиться долго пережевывать пищу

    Да, этот метод диетологи называют самым нудным, но зато очень эффективным. Пока вы будете жевать, организм успеет дать вам сигнал о насыщении раньше, чем вы могли себе представить.

  • 6

    Чистить зубы после трапезы

    Этот способ позволит вам не хватать ничего между приемами пищи. Никаких конфеток, пирожных и прочих продуктов, которые могут снова испачкать ваши зубы.

  • 7

    Вести дневник питания

    Эксперты уверенны, что люди, записывающие все, что съели в течение дня, со временем перестают беспорядочно питаться и начинают худеть.

  • 8

    Массаж

    Можно ходить на массаж или желать его себе самостоятельно в домашних условиях. Главное — иметь желание и возможность уделить своему телу должное внимание. Благодаря массажу улучшится состояние кожи и уменьшатся объемы, так что эта процедура — обязательное условие для похудения.

  • 9

    Заменить тарелки на блюдца, а кружки на миниатюрные чашки

    Оптимальное сокращение порции поможет вам быстро избавиться от лишнего веса, но при этом вам не придется сидеть на какой-либо диете.

  • 10

    Больше находиться на свежем воздухе, чем в помещении

    Кислород, поступающий в кровь, оздоравливает человека изнутри. Тем более, на свежем воздухе человек обычно не стоит на месте, а ходит, что будет очень кстати в процессе похудения.

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Питание, Диета, Похудение, Советы, Продукты, ЗОЖ.
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