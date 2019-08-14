Как похудеть без ограничений в еде: советы диетолога

Принимать контрастный душ или обливаться холодной водой
Данная процедура позаботится о вашей коже, устранит целлюлит и сделает ее более мягкой, увлажненной и самое главное — упругой, что в процессе похудения очень важно.
Пить особый кофе
Если уж и пить кофе, то с корицей. Эта специя обладает уникальной возможностью «ликвидация жировых клеток и токсинов», что благоприятно сказывается не только на внешнем виде человека, но и на работе его кишечника. Обмен веществ и просто с кофе ускоряется, а если добавить корицу, то процесс будет еще более быстрым.
Включить в рацион ананасы
Этот экзотический фрукт здорово подавляет аппетит. Так что если вы долго боритесь со своим непомерным аппетит — съедайте дольку свежего ананаса за 15 мин до еды.
Вместо всех алкогольных напитков, которые вы привыкли пить, следует выбирать красное сухое вино
Оно пойдет вам на пользу, а точнее вашей фигуре. Все дело в том, что сухое вино помогает притупить чувство голода, а это на руку тем, кто вечером привык объедаться. Перед ужином выпивайте 50-100 мл вина — этого будет достаточно для того, чтобы перехотелось съесть три порции, как обычно.
Научиться долго пережевывать пищу
Да, этот метод диетологи называют самым нудным, но зато очень эффективным. Пока вы будете жевать, организм успеет дать вам сигнал о насыщении раньше, чем вы могли себе представить.
Чистить зубы после трапезы
Этот способ позволит вам не хватать ничего между приемами пищи. Никаких конфеток, пирожных и прочих продуктов, которые могут снова испачкать ваши зубы.
Вести дневник питания
Эксперты уверенны, что люди, записывающие все, что съели в течение дня, со временем перестают беспорядочно питаться и начинают худеть.
Массаж
Можно ходить на массаж или желать его себе самостоятельно в домашних условиях. Главное — иметь желание и возможность уделить своему телу должное внимание. Благодаря массажу улучшится состояние кожи и уменьшатся объемы, так что эта процедура — обязательное условие для похудения.
Заменить тарелки на блюдца, а кружки на миниатюрные чашки
Оптимальное сокращение порции поможет вам быстро избавиться от лишнего веса, но при этом вам не придется сидеть на какой-либо диете.
Больше находиться на свежем воздухе, чем в помещении
Кислород, поступающий в кровь, оздоравливает человека изнутри. Тем более, на свежем воздухе человек обычно не стоит на месте, а ходит, что будет очень кстати в процессе похудения.