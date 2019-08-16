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Как избавиться от депрессии: 6 способов победить депрессию

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Как избавиться от депрессии: 6 способов победить депрессию
12:06 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Это тяжелое психическое расстройство, которое требует помощи специалистов и порой даже приема сильнодействующих лекарств.

  • 1

    Физические нагрузки. В момент физических нагрузок организм выделяет эндорфины и обеспечивает рост нервных клеток. Занимайтесь не менее 30 минут в день для того, чтобы заметить какой-либо эффект в борьбе с симптомами депрессии. 

  • 2

    Здоровое питание. Многие переработанные продукты питания и фастфуд содержат трансжиры, которые увеличивают риск депрессии. Исследования показывают, что при активном поглощении данных продуктов опасность психического расстройства вырастает на 48%.

  • 3

    Борьба со стрессом. Проще сказать, чем сделать, но постарайтесь избегать негативных эмоций, отрицательно воздействующих на вас людей или обстоятельств для того, чтобы уменьшить уровень стресса.

  • 4

    Адекватный сон. Многие люди в состоянии депрессии имеют проблемы со сном. С другой стороны, порой при депрессии тяжело вставать по утрам, и человек проводит в постели много часов. Но для достижения эффекта нужно стремиться к соблюдению режима дня, в который входят от 7 до 9 часов сна.

  • 5

    Выплескивание эмоций. Не сдерживайте в себе негативные чувства. Длительно накапливающаяся тоска или гнев могут разорваться внутри и спровоцировать тяжелейшую депрессию. Поговорите со своими друзьями, родственниками или психотерапевтом.

     

  • 6

    Натуральные средства. Существует множество натуральных средств борьбы с депрессией, включая растительные препараты. Однако при их выборе стоит проконсультироваться с опытным врачом.

    Весна — еще и период времени, когда обостряются различные психические расстройства, одним из которых является депрессия.

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Депрессия, Здоровье, Как избавиться от депрессии, Советы медиков, Борьба с дипрессеей.
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