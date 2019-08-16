Как избавиться от депрессии: 6 способов победить депрессию

1 Физические нагрузки. В момент физических нагрузок организм выделяет эндорфины и обеспечивает рост нервных клеток. Занимайтесь не менее 30 минут в день для того, чтобы заметить какой-либо эффект в борьбе с симптомами депрессии.

2 Здоровое питание. Многие переработанные продукты питания и фастфуд содержат трансжиры, которые увеличивают риск депрессии. Исследования показывают, что при активном поглощении данных продуктов опасность психического расстройства вырастает на 48%.

3 Борьба со стрессом. Проще сказать, чем сделать, но постарайтесь избегать негативных эмоций, отрицательно воздействующих на вас людей или обстоятельств для того, чтобы уменьшить уровень стресса.

4 Адекватный сон. Многие люди в состоянии депрессии имеют проблемы со сном. С другой стороны, порой при депрессии тяжело вставать по утрам, и человек проводит в постели много часов. Но для достижения эффекта нужно стремиться к соблюдению режима дня, в который входят от 7 до 9 часов сна.

5 Выплескивание эмоций. Не сдерживайте в себе негативные чувства. Длительно накапливающаяся тоска или гнев могут разорваться внутри и спровоцировать тяжелейшую депрессию. Поговорите со своими друзьями, родственниками или психотерапевтом.