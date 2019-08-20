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Названы 5 продуктов, которые обязательно нужно включить в свой рацион

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Названы 5 продуктов, которые обязательно нужно включить в свой рацион
00:43 Сегодня Телеграф healthystyle Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этот факт делает сердечно-сосудистые патологии одной из самых острых социальных и медицинских проблем Украины и мира.

  • 1

    Красная морская рыба

    Омега–3 жирные кислоты и витамин D, которыми богата красная рыба, являются частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиологи из США советуют включить эти блюда с свое меню хотя бы 2-3 раза в неделю. 

  • 2

    Специи и пряности 

    Многие сушеные и свежие травы, которые кулинары добавляют в различные блюда для придания им вкуса и аромата, полезны для сердца. Розмарин, базилик и тимьян стоит добавлять в умеренном количестве в повседневные блюда, например, в "Бабочки из лосося". 

  • 3

    Черные бобы

    Благодаря фолиевой кислоте, магнию и большому содержанию клетчатки черные бобы оказывают антиоксидантное воздействие на организм, поддерживая уровень холестерина и сахара в крови в здоровых пределах. Кроме того, вещества, входящие в состав продукта, снижают негативное воздействие стресса и защищают сердце от излишних нагрузок.

  • 4

    Растительные масла

    Нерафинированные растительные масла – одни из лучших протекторов для сосудов, страдающих от повреждений и закупорки. Их рекомендуют добавлять в пищу каждый день.

Названо 10 напитков, которые помогают снизить давление

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Продукты, Здоровые, Красное вино, Растительные масла, Совет медиков, Красная морская рыба, Специи и пряности, Черные бобы.
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