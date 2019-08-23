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Качество продуктов: как проверить самостоятельно

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Качество продуктов: как проверить самостоятельно
11:02 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты рассказали о тех, которыми можно воспользоваться самостоятельно, дома или даже в магазине.

  • 1

    Курица 

    Обратите внимание на белые прожилки и слишком широкую жировую прослойку. Это означает, что птицу откармливали в короткие сроки кормом с гормональными добавками. Полезным такое мясо точно не назовешь. 

    Также важен цвет мяса: желтизна говорит о несвежести. Куриное мясо должно быть розовым и упругим.

  • 2

    Творог 

    В творог часто добавляют крахмал и растительные жиры. Проверить, есть ли они в составе, можно с помощью капли йода. Если крахмал есть, творог окрасится в синий цвет, если нет — цвет йода не изменится. 

    Оставьте немного творога при комнатной температуре. Если в нем есть растительные жиры, через несколько часов творог изменит цвет и покроется желтой корочкой. Обычный творог подкиснет, но цвета не изменит.

  • 3

    Мед

    Посмотрите, как стекает мед с ложки. Суррогат льется прерывистой струйкой, растекается лужей, хороший мед — эластичной струей, образующей горку. 

    Карамельный вкус меда говорит о том, что его нагревали, а излишняя приторность выдает наличие сахара.

  • 4

    Сметана 

    Чтобы проверить, есть ли в сметане растительные жиры, размешайте ложку сметаны в стакане горячей воды. Продукт плохого качества выпадет хлопьями, настоящая сметана растворится до однородной мутной жидкости.

  • 5

    Замороженные овощи, ягоды и фрукты

    Посмотрите, есть ли на замороженных продуктах наледь и снег. Если да, продукт хранили неправильно. Выбирайте тот, что слегка покрыт инеем. 

  • 6

    Рыба 

    У несвежей рыбы мутные глаза, а жабры окрашены в темный цвет. У свежей — чешуя блестящая, без слизи и выпавших чешуек.

  • 7

    Мясо 

    При выборе мяса нажмите на него пальцем: свежее мясо упругое и быстро возвращает первоначальную форму. 

    Надрежьте кусок: если в середине мясо темное и есть светлый контур — его вымачивали для искусственного "омоложения". 

    Промокните поверхность салфеткой — свежее мясо не оставляет сильной влаги и выраженных следов крови.

  • 8

    Зелень 

    Возьмите в руки пучок. Если зелень свежая, но сильно свисает по сторонам, цвет излишне темный, а стебли слишком длинные, то, скорее всего, ей "помогли" вырасти в помощью нитратов. Хорошая зелень упругая, естественного зеленого цвета.

  • 9

    Сыр 

    "Вычислите" сыр с растительными жирами по таким признакам: продукт низкого качества крошится при нарезке (это не относится к твердым сортам вроде пармезана), на открытом воздухе быстро обветривается и трескается. 

    Оставьте кусочек на солнце и понаблюдайте: хороший сыр обмякнет, плохой — затвердеет, а на поверхности появятся масляные капли. 

  • 10

    Мороженое

    Оставьте кусок на тарелке — растительный продукт будет таять долго, после чего превратится в полупрозрачную лужу. 

    Натуральное мороженое станет мягким, но сохранит плотную сливочную консистенцию.

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Мясо, Сыр, Мед, Рыба, Продукты, Мороженое, Сметана, Творог, Курица, Зелень, Замороженные овощи, Здоровие, Ягоди и фрукты.
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