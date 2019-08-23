Качество продуктов: как проверить самостоятельно

1 Курица Обратите внимание на белые прожилки и слишком широкую жировую прослойку. Это означает, что птицу откармливали в короткие сроки кормом с гормональными добавками. Полезным такое мясо точно не назовешь. Также важен цвет мяса: желтизна говорит о несвежести. Куриное мясо должно быть розовым и упругим.

2 Творог В творог часто добавляют крахмал и растительные жиры. Проверить, есть ли они в составе, можно с помощью капли йода. Если крахмал есть, творог окрасится в синий цвет, если нет — цвет йода не изменится. Оставьте немного творога при комнатной температуре. Если в нем есть растительные жиры, через несколько часов творог изменит цвет и покроется желтой корочкой. Обычный творог подкиснет, но цвета не изменит.

3 Мед Посмотрите, как стекает мед с ложки. Суррогат льется прерывистой струйкой, растекается лужей, хороший мед — эластичной струей, образующей горку. Карамельный вкус меда говорит о том, что его нагревали, а излишняя приторность выдает наличие сахара.

4 Сметана Чтобы проверить, есть ли в сметане растительные жиры, размешайте ложку сметаны в стакане горячей воды. Продукт плохого качества выпадет хлопьями, настоящая сметана растворится до однородной мутной жидкости.

5 Замороженные овощи, ягоды и фрукты Посмотрите, есть ли на замороженных продуктах наледь и снег. Если да, продукт хранили неправильно. Выбирайте тот, что слегка покрыт инеем.

6 Рыба У несвежей рыбы мутные глаза, а жабры окрашены в темный цвет. У свежей — чешуя блестящая, без слизи и выпавших чешуек.

7 Мясо При выборе мяса нажмите на него пальцем: свежее мясо упругое и быстро возвращает первоначальную форму. Надрежьте кусок: если в середине мясо темное и есть светлый контур — его вымачивали для искусственного "омоложения". Промокните поверхность салфеткой — свежее мясо не оставляет сильной влаги и выраженных следов крови.

8 Зелень Возьмите в руки пучок. Если зелень свежая, но сильно свисает по сторонам, цвет излишне темный, а стебли слишком длинные, то, скорее всего, ей "помогли" вырасти в помощью нитратов. Хорошая зелень упругая, естественного зеленого цвета.

9 Сыр "Вычислите" сыр с растительными жирами по таким признакам: продукт низкого качества крошится при нарезке (это не относится к твердым сортам вроде пармезана), на открытом воздухе быстро обветривается и трескается. Оставьте кусочек на солнце и понаблюдайте: хороший сыр обмякнет, плохой — затвердеет, а на поверхности появятся масляные капли.