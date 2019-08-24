Самые полезные и доступные продукты для улучшения пищеварения

1 Топинамбур Топинамбур богат естественным пребиотиком инулином и клетчаткой. В клубне топинамбура около 14–19% веса приходится на инулин. Топинамбур — низкокалорийный, однако довольно сытный продукт.

2 Редис В нем содержатся полисахариды арабионгалактаны, благодаря которым в желудочно-кишечном тракте возникает оптимальная среда для полезных бактерий. Редис — признанный многими поклонниками здорового питания продукт. Он способен насытить не только вас, но микрофлору кишечника.

3 Морковь Если добавить морковь в салат, то кишечнику это принесет большую пользу. Как и в редисе, в этом корнеплоде содержатся арабиногалактаны, поэтому он является замечательным природным пребиотиком.

4 Чеснок Он способен повысить иммунитет. Кроме того, часнок — хороший пребиотик, который борется против плохих бактерий. Правда, при употреблении этого продукта придется постоянно чистить зубы.

5 Лук-порей В нем содержится большое количество клетчатки, флавоноидов, марганца и витамина А, который способствует быстрому восстановлению стенок кишечника.

6 Куркума Эта распространенная специя и популярная пищевая добавка заслуживает лестных отзывов. В куркуме содержится противовоспалительное вещество, которое положительно влияет на кишечник, поддерживает его микрофлору и улучшает работу мозга.