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Самые полезные и доступные продукты для улучшения пищеварения
Самые полезные и доступные продукты для улучшения пищеварения

Самые полезные и доступные продукты для улучшения пищеварения

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Самые полезные и доступные продукты для улучшения пищеварения
04:29 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи выделяют такую группу продуктов, как суперфуды. Этим термином называют продукты с высокой концентрацией полезных веществ.

  • 1

    Топинамбур 

    Топинамбур богат естественным пребиотиком инулином и клетчаткой. В клубне топинамбура около 14–19% веса приходится на инулин. Топинамбур — низкокалорийный, однако довольно сытный продукт. 

  • 2

    Редис 

    В нем содержатся полисахариды арабионгалактаны, благодаря которым в желудочно-кишечном тракте возникает оптимальная среда для полезных бактерий. Редис — признанный многими поклонниками здорового питания продукт. Он способен насытить не только вас, но микрофлору кишечника. 

  • 3

    Морковь 

    Если добавить морковь в салат, то кишечнику это принесет большую пользу. Как и в редисе, в этом корнеплоде содержатся арабиногалактаны, поэтому он является замечательным природным пребиотиком. 

  • 4

    Чеснок 

    Он способен повысить иммунитет. Кроме того, часнок — хороший пребиотик, который борется против плохих бактерий. Правда, при употреблении этого продукта придется постоянно чистить зубы. 

  • 5

    Лук-порей

    В нем содержится большое количество клетчатки, флавоноидов, марганца и витамина А, который способствует быстрому восстановлению стенок кишечника. 

  • 6

    Куркума

    Эта распространенная специя и популярная пищевая добавка заслуживает лестных отзывов. В куркуме содержится противовоспалительное вещество, которое положительно влияет на кишечник, поддерживает его микрофлору и улучшает работу мозга. 

  • 7

    Спаржа

    Она богата инулином, который положительно влияет на микрофлору. Кроме того, спаржа способствует желающим похудеть. В ней содержатся вещества, которые восстанавливают стенки кишечника, и магний, необходимый для производства ферментов.

Качество продуктов: как проверить самостоятельно

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Все по теме:

Чеснок, Морковь, Спаржа, Куркума, Топинамбур, Редис, Лук-порей, Здоровие.
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