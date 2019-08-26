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Классные упражнения, позволяющие придать рукам и груди изящные очертания

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Классные упражнения, позволяющие придать рукам и груди изящные очертания
00:42 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Несколько примеров эффективных комплексов для красивых рук и подтянутой груди.

Не зря говорят, что возраст женщины можно определить по состоянию ее груди и рук. Если вы хотите, чтобы руки и грудь оставались красивыми, чтобы кожа на них не обвисала, а мышцы были подтянутыми, то привнесите эти простые упражнения в свой еженедельный комплекс занятий.

Упражнение в планке

Одним из универсальных упражнений считается планка. Для того, чтобы выполнить планку, вам надо сделать стойку, опираясь ладонями или предплечьями в пол. Держа спину ровно, не двигайтесь полминуты. Может показаться, что этого времени слишком мало, но, поверьте на слово, что через 30 секунд вы ощутите, как подтянулись все группы мышц. Планку многие выполняют слишком долго без перерывов, однако этого делать не рекомендуется. Прелесть планки в том, что можно одновременно тренировать разные группы мышц.

Упражнение с эспандером

Существует множество разновидностей эспандеров и все они позволяют прокачать в той или иной мере мышцы рук и груди. Регулярные занятия с эспандерами помогают подтянуть мускулатуру, а так же корректируют форму груди после резкого похудения или длительного кормления грудью.

Подтягивания на петле TRX

Хотя петли TRX в спортивных магазинах продаются уже не первый год, интерес к ним возрос относительно недавно. Это довольно примитивный по конструкции тренажер с довольно немалой для своей простоты ценой. Безусловно, что петли действительно эффективны, когда речь заходит о прокачивании мышц. Дабы уберечь вас от лишних трат, я бы хотела обратить ваше внимание на ряд особенностей, из-за которых петли могут подойти далеко не всем. Петли не подходят неспортивным людям с избыточным весом, так как они просто не смогут поднять свое тело. Для крепления петель нужна надежная опора. Если у вас такая есть, то все в порядке.

 

Отжимания от пола

Великолепным способом быстро привести в порядок свои руки и грудь станут обычные отжимания от пола. Не выгибайте и не горбите спину во время занятий. Если вы чувствуете тошноту, дрожь, потемнение в глазах или сильное головокружение, то начните занятия с отжиманий от стены в положении стоя. Постепенно дискомфорт исчезнет.

Жим веса из-за головы

Самое простое, пожалуй, и универсальное упражнение для всех девушек: как привыкших к тренировкам, так и новичков. Нет гантели? Не беда, можно сделать спортивный снаряд своими руками. Так же вместо гантели можно использовать любой груз. Главное, чтобы он удобно лежал в руке. Если вы не привыкли к этому упражнению, то не берите сразу слишком тяжелый вес. Если груз ненароком упадет, то зашибет голову, а это неприятно. Постепенно, когда руки окрепнут, вес груза можно увеличить.

 

Подтягивания на турнике

Классное упражнение для того, чтобы укрепить руки и грудь. А еще оно помогает избавиться от болей в спине, вызванных длительным сидячим образом жизни. Если вам тяжело поднять тело, то первый подъем вы делаете за счет толчка от земли, затем скрещиваете ноги. Поскольку кожа на ладонях очень нежная, то со временем она может огрубеть и даже потрескаться. Перед тренировкой надевайте специальные перчатки, а после упражнений увлажняйте руки питательным кремом.

 

Стройная фигура: эффективный комплекс тренировок

Мало следить за формой рук и груди, чтобы сделать фигуру безупречной. Пополните занятия упражнениями для модельных ножек, а так же тренировками для осиной талии. А пока пляжный сезон не закончился, узнайте про эффективные тренировки в воде. Не можете найти мотивацию для регулярных занятий? Тогда ознакомьтесь с простыми способами полюбить спорт.

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