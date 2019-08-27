Скачать
Вторник, 27.08.2019
ОБСЕ: на выходных на Донбассе стреляли меньше
ОБСЕ: на выходных на Донбассе стреляли меньше
Зеленский: Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля
Зеленский: Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Удивительные фотоиллюзии в работах боди-арт художницы
Удивительные фотоиллюзии в работах боди-арт художницы

Медики сообщили, что оливковое масло снижает риск инсульта

Медики сообщили, что оливковое масло снижает риск инсульта
04:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:У людей, лишь изредка использующих оливковое масло, риск развития инсульта существенно ниже, чем у тех, кто не использует такое масло никогда.

Согласно результатам, полученным исследователями из Университета Бордо, рацион, предполагающий частое употребление оливкового масла, снижает риск развития инсульта в пожилом возрасте более чем на треть.

«Оливковое масло способствует «прочищению» артерий. Его присутствие в рационе питания – это простой, но эффективный способ поддерживать хорошее состояние сердечно-сосудистой системы», - констатировали ученые.

Авторы исследования проанализировали истории болезни 7625 человек в возрасте около 65 лет, отследив в них все изменения в состоянии здоровья за пять лет. Ученые установили: люди, которые используют оливковое масло в домашней кулинарии, на 41% реже подвергаются инсультам. Специалисты констатировали, что даже в тех случаях, когда люди лишь время от времени применяли оливковое масло в качестве заправки для салатов, риск развития инсульта был значительно более низким в сравнении с теми, кто его вообще никогда не ел.

Названы продукты, вызывающие бессонницу

По словам ученых, оливковое масло также усиливает защищенность организма от развития диабета, повышенного давления, избыточного холестерина и ожирения. Но и потреблять слишком много этого продукта не стоит. Эксперты отмечают, что как и любое растительное масло, оливковое крайне калорийно – это должны учитывать даже рьяные адепты ЗОЖ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Инсульт, Оливковое масло, Польза оливкового масла, Свойства оливкового масла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
02 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире
04 Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
05 Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части где погиб морпех
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ
Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ
Ученые объяснили, почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
Ученые объяснили, почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь