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Врачи сообщили, что алкоголь перед сном провоцирует опасные нарушения

Врачи сообщили, что алкоголь перед сном провоцирует опасные нарушения
02:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Храп, ассоциированный с инсультом, бессонница, кошмарные сновидения, депрессия – все это может стать следствием привычки выпивать перед сном.

О том, что употребление алкоголя перед сном крайне негативно влияет на ночной отдых, рассказал директор одной из американских компаний по экспорту элитного вина Том Гиринг. Его доводы опубликовало издание Express.

По словам Гиринга, многие люди позволяют себе по вечерам выпивку как средство расслабления после дневного стресса. Но при этом мало кто выпивает умеренно, большинство употребляет слишком много спиртного, даже если им кажется, что они пьют, не злоупотребляя.

«Считать спиртные напитки чем-то успокаивающим и подходящим для употребления перед отходом ко сну – ошибка. Выпив всего два бокала, вы нарушите ритм внутренних часов, чередующийся между усталостью и возбуждением», - предостерег эксперт.

Специалист подчеркнул, что алкоголь плохо воздействует на фазу быстрого сна. Человек при этом видит сразу большое количество сновидений и совершает много движений телом. Как результат, утром он чувствует себя утомленным, разбитым.

Кроме того, сказал эксперт, алкоголь перед сном способствует появлению храпа, который связан с повышенным риском инсульта.

Том Гиринг добавил, что регулярный вечерний досуг с алкоголем перестраивает организм «на неправильный лад».

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«Если регулярно выпивать, можно нарушить порядок разных жизненно важных процессов в организме», - констатировал специалист.

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Алкоголь, Вред алкоголя, Свойства алкоголя, Алкоголь перед сном.
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