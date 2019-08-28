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Названы продукты, которые могут вызвать сонливость

Названы продукты, которые могут вызвать сонливость
05:02 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Почему после еды возникает сонливость и как с ней справиться.

Сонливость после обеда обусловлена многими причинами, начиная от банального переедания и заканчивая спецификой некоторых продуктов. Эксперты собрали для вас основные факты о любви вздремнуть после еды.

Часто мы испытываем сильное желание вздремнуть днем после сильного переутомления, физических нагрузок, из-за пасмурной погоды или просто из-за того, что недостаточно отдохнули ночью.

Вялость и сонливость, которую мы испытываем сразу после еды, нередко вызваны именно такими причинами, но здесь есть свои нюансы. Если вам становится мало простого получасового отдыха после приема пищи и организм настойчиво требует сна, возможно, дело не только в распорядке дня. Специалисты решили подробно разобрать все возможные причины послеобеденной сонливости, не связанные с усталостью.

Обезвоживание организма

Водный баланс сильно влияет на наше общее состояние. Мы уже не раз писали о том, почему необходимо обязательно пить много воды. Без нее мы просто не сможем сполна заряжать себя энергией, поступаемой в организм вместе с потребляемой пищей.

Когда наступает обезвоживание, мы чувствуем утомление, вялость и даже головокружение: это связано с изменением кровяного давления и снижением пульса. Именно в таком состоянии нас может особенно привлекать дневной сон.

Не забывайте выпивать по стакану воды с утра натощак и перед каждым приемом пищи, даже перекусом. Так вы сможете поддерживать свой водный баланс в норме и не позволите «заснуть» обменным процессам в организме.

«Сонные» продукты

Некоторые продукты содержат в себе большое количество триптофана — аминокислоты, стимулирующей выработку гормона сна мелатонина. Если ваш обед или перекус состоит из таких продуктов, возможно, стоит сократить их количество, перенести на вечерний прием пищи или вовсе исключить из рациона.

Миндаль, грецкие орехи, тыквенные семечки и бананы помимо триптофана содержат в себе магний и калий, которые расслабляют мышцы и обеспечивают нам чувство приятной расслабленности после еды. Некоторые травяные чаи, такие как, например, ромашковый или мятный, лучше пить по вечерам или перед сном: дело в том, что они действуют на нас успокаивающе и вызывают сонливость.

Для сохранения бодрости во время обеденного перерыва лучше будет выпить простой воды, крепкий кофе, зеленый или черный чай без сахара.

Переедание

Ощущение тяжести, возникающее после переедания, вызывает у нас непреодолимое желание прилечь, чтобы отдохнуть и переварить пищу. Если мы едим редко и при этом большими порциями, организм устает и требует отдыха для того, чтобы расправиться с тысячей новых калорий.

Не доводите себя до голодного состояния, старайтесь есть часто и небольшими порциями. Соблюдение интервалов между приемами пищи поможет вам сохранять контроль и не допускать переедания, обеспечивающего лишний вес в будущем и провоцирующего нас на дневной сон.

Резкий скачок сахара в крови

Быстрые углеводы и продукты с высоким гликемическим индексом моментально заряжают нас энергией, которая, к сожалению, очень быстро исчерпывается, сначала резко повышая, а затем, наоборот, понижая уровень сахара в крови. Вы можете испытывать чувство утомления и сонливости из-за больших перепадов уровня глюкозы, попадающей в организм с вредными углеводами.

Кондитерские и мучные изделия, сладкие снеки и напитки, содержащие сахар и даже сладкие фрукты и овощи: все подобные продукты относятся к быстрым углеводам с высоким гликемическим индексом. Следите за своим рационом и отдавайте предпочтение овощам, продуктам, богатым клетчаткой и медленным углеводам: продуктам, обеспечивающим долгое чувство сытости и бодрости.

Как побороть сонное состояние?

У послеобеденного сна есть много сторонников и противников. Некоторые справедливо считают, что отдых после еды — нормальное требование здорового организма, а получасовой сон после обеда никак не повредит нам: так, например, в некоторых странах с давних времен существует сиеста.

Другие люди, наоборот, предпочитают выпить большую чашку кофе вместо того, чтобы после кратковременного отдыха долго ощущать «сонное похмелье» и чувствовать себя разбитым.

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Если у вас нет времени расслабляться, ешьте на обед меньше углеводов и продуктов, богатых магнием и кальцием. Выбирайте легкую пищу, богатую клетчаткой и содержащую белок. Не забывайте и о витаминах: недостаток витамина С сильно влияет на наше самочувствие, подрывая иммунитет и снижая работоспособность.

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Сон, Продукты, Сонливость, Продукты вызывающие сонливость.
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