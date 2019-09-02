Названы возможные причины дефицита витамина D (Фото)

Неправильное питание. В таких продуктах, как яйца и жирная рыба, множество витамина D. Если вы налегаете на эту пищу, то обязательно столкнетесь с дефицитом данного нутриента.

Нехватка солнца. К сожалению, на большей части территории нашей страны количество облачных дней намного превышает число солнечных. Поэтому стремитесь принимать солнечные ванны при любой возможности, ведь витамин D выделяется нашей кожей под воздействием солнечных лучей.

Смуглая кожа. Этот фактор, к сожалению, является непреодолимым. Доказано, что у обладателей смуглой кожи в организме содержится больше пигмента меланина, чем у тех, у кого кожа более светлая. А этот пигмент снижает способность организма вырабатывать витамин D при воздействии солнечных лучей.

Ожирение. При повышенном уровне жира в организме происходит дополнительное извлечение витамина D из крови. Чем больше жира в теле, тем меньше циркулирует в крови витамина D.

5

Старость. По мере старения наши почки все менее способны конвертировать витамин D в его активную форму. Это также увеличивает вероятность развития дефицита данного витамина.

Многочисленные исследования показали, что низкий уровень витамина D в организме позволяет болезням быстрее прогрессировать, в то время как достаточное количество этого солнечного витамина не только снижает риск возникновения заболеваний, но и помогает бороться с уже имеющимися болезнями.