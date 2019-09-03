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Названы полезные продукты, которые помогут укрепить нервную систему

Названы полезные продукты, которые помогут укрепить нервную систему
03:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabayНазваны польза и вред для здоровья инжира

Новости шоу бизнеса:Включите в свой рацион цитрусовые, курагу и зеленые овощи, это поможет избежать стресса.

Очень важно включать в свой рацион продукты, которые помогут вам оставаться спокойными и не нервничать по любому поводу. По мнению специалистов, правильно подобранный рацион может решить многие проблемы со здоровьем.

Апельсины. Немецкие учены выяснили, что витамин С помогает снять стресс, а также приводит в норму кровяное давление и уровень гормона кортизола после стрессовой ситуации.

Сладкий картофель. Картофель приходит на помощь в тех ситуациях, когда организм нуждается в углеводах. Это намного полезней, чем снимать напряжение сладостями. Все потому, что в нем содержится бета-каротин и клетчкатка, которые способствуют более длительному усваиванию углеводов.

Курага. Курага богата магнием, а он, в свою очередь, оказывает успокаивающее действие снижая возбудимость нервной системы. Дефицит этого вещества может вызвать головные боли, чувство усталости и даже глубокую депрессию.

Шпинат. Это еще один богатый источник магния. Один стакан шпината содержит почти половину дневной нормы магния.

Названы польза и вред для здоровья инжира

Лосось. Здесь важную роль играет уже другой элемент — жирная кислота омега-3, которая нормализует уровень гормона стресса кортизола.

Зеленые овощи. Капуста, брокколи и другие зеленые овощи содержат много витаминов, которые необходимы организму в стрессовом состоянии.

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Все по теме:

Нервная система, Нервы, Полезные продукты, Продукты помогающие укрепить нервную систему.
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