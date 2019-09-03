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Запеченные овощи являются настоящей угрозой для зубов

Запеченные овощи являются настоящей угрозой для зубов
17:09 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Еда с высоким уровнем кислот, способна вызывать повреждения зубов и возникновение кариеса ничуть не слабее сахара.

Запекание овощей считается предпочтительным способом готовки с точки зрения диетологии, но такие овощи – это настоящая угроза для зубов, убедились ученые.

Исследование специалистов из Университета Данди показало, что запекание в духовке овощей, например, кабачков, лука и болгарского перца, увеличивает в них уровень кислотности. Тушеные и вареные овощи столь высокой кислотностью не отличаются, отмечают эксперты.

Специалистами проводился эксперимент. Они готовили овощное блюдо, при этом овощи запекались или же варились. В рецепте использовались лук, зеленый перец, кабачок, томаты и баклажаны. 

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В результате, оценив уровень кислотности двух фактически одинаковых блюд, ученые установили, что то блюдо, которое готовилось из запеченных овощей, имело показатели кислотности, равные показателям газированных напитков. Между тем, хорошо известно, что газированные напитки в силу своей концентрации кислот способствуют развитию эрозии дентина – твердой ткани зубов.

Ученые рекомендуют учитывать фактор кислотности пищи. Свыше 90% британских стоматологов сообщили, что регулярно сталкиваются со случаями кислотной эрозии у своих пациентов. Такой эрозии по их словам содействует в том числе привычка пить свежевыжатые соки.

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Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Овощи, Запеченные овощи.
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