Выпьем за наше долголетие: чем алкоголь полезен пожилым людям

1 Британские исследователи подвели итог многолетней серьезной работе и озадачили всех неожиданным открытием. Оказывается, для пожилого человека бокал вина гораздо полезнее физических упражнений. Исследование с кодовым названием «90+ Study» началось в 2003 году и оно стало продолжением проекта «Короткое исследование мира досуга» (LWCS), стартовавшего еще в 1981 году.

2 Ученые детально исследовали жизнь пожилых людей в возрасте старше 90 лет, чтобы понять, какие факторы позволили им прожить дольше других. Исследователей интересовали не только привычки и особенности жизненного уклада, характерные для долгожителей, но и то, как они сказались на состоянии их здоровья.

3 Кроме опросов, ученые проводили и медицинские обследования стариков, а дважды в год выполняли нейрофизиологические и неврологические тесты. Благодаря кропотливой работе участников проекта, удалось найти общие черты в жизни долгожителей, которые можно с высокой долей вероятности считать причинами их продолжительной жизни.

4 Почти все пожилые люди, переступившие порог 90-летия, признались исследователям в том, что никогда не брезговали стаканчиком хорошего вина. Это вовсе не означает, что ими выпивалась на ужин целая бутылка. Оптимальная доза вина для человека в возрасте старше 65 лет — один стакан вина. Для тех, кто не достиг 65 лет — два стакана вина в день.

5 Благотворно влияет на организм не только вино, но и другие некрепкие алкогольные напитки, такие как пиво. Соблюдение чувства меры — это ключ к успеху, считают как сами пожилые люди, так и ученые, проводившие исследования.

6 В первую очередь, умеренно выпивая, человек существенно снижает вероятность ишемического инсульта. Диабет также меньше грозит тем, кто не отказывал себе в удовольствии выпить легкого спиртного. Вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается, соответственно риск умереть от проблем с сердцем также падает.

7 В статье, посвященной результатам исследования, которая была опубликована в Британском журнале спортивной медицины, сказано, что тот факт пользы умеренного потребления алкоголя вовсе не отменяет позитивное воздействие на организм физической активности. Доктор Эммануэль Стаматакис, возглавлявший исследования, за долгие годы собрал данные о 36 370 пожилых людях, проживавших в Англии и Шотландии. Все эти люди были разделены на группы, в одной из которых были те, кто избегает физических нагрузок, во второй — любители умеренной активности и в третьей те, кто регулярно занимался спортом.

8 Изучив смерти 5735 человек, произошедшие за 10 лет, ученые определили зависимости между активностью, употреблением спиртного и риском смерти от той или иной причины. Оказалось, что знавшие меру любители вина, не избегающие спортивных упражнений, жили дольше, чем те, кто отказывался от алкоголя и те, кто им злоупотреблял.