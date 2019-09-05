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Эффективно сбрасываем вес после 50

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Эффективно сбрасываем вес после 50
03:07 Сегодня Телеграф https://medpravila.com https://medpravila.com

Новости шоу бизнеса:Когда вам исполнится 50, а ранее вы позволяли себе питаться неправильно,то крайне важно именно сейчас сосредоточиться на поддержании в норме вашего веса.

  • 1

    Добавьте специи

    Многие исследования показали, что перец помогает ускорить метаболизм и уменьшить чувство голода. Как выяснилось в ходе эксперимента 2011 года, люди, которые приправляли свои блюда кайенским перцем, как правило, меньше ели и их меньше тянуло на жирные, солёные и сладкие продукты. Если вы любите острую пищу, это поможет вам сохранить свой вес в норме. Однако при проблемах с желудком такая еда является не лучшим выбором.

  • 2

    Станьте ребёнком 

    Вы когда-нибудь замечали, что дети очень медленно едят? И это очень хорошая черта. Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что люди, которые пережёвывали каждый кусок пищи по 30 секунд, скорее чувствовали насыщение, тем самым уберегая себя от потребления лишних калорий и, следовательно, лишних килограмм. Многие склонны “заедать” стресс, и, чтобы побороть эту пагубную привычку, советуем вам вновь стать ребёнком. Делайте меньшие укусы и дольше пережёвывайте пищу. Маленькая тарелка также поможет вам употреблять меньше калорий.

  • 3

     Продолжайте заниматься спортом

  • 4

    Многие люди после 50 по разным причинам перестают заниматься спортом. Некоторые сетуют на боль в суставах, однако это не повод переставать двигаться. Сначала выясните, что вы в состоянии делать. Плавание, пешие прогулки, эллиптический тренажёр и езда на велосипеде — все эти занятия не требуют большой физической отдачи. Кроме того, не лишним будет сосредоточиться на наращивании мышечной массы, что поможет вам поддерживать метаболизм в норме. Найдите хорошего тренера — это первый шаг на пути к эффективной потере веса.

     Планируйте свой рацион заранее

     

    После 50 крайне важно сосредоточиться на планировании своего рациона, что позволит вам избежать переедания. Многим в этом возрасте не хочется готовить для себя сложные блюда, а дети давно выросли и уже не живут с вами. Но всегда можно найти варианты здоровой пищи, приготовление которой не требует много времени и сил. Сделайте быстрый овощной салат, заморозьте на будущее порцию супа.

  • 5

     

    Придерживайтесь принципа “всего несколько кусочков”

     

    Один из способов наслаждаться своими любимыми продуктами, не причиняя вред своему здоровью, — это позволять себе всего несколько кусочков или глотков. Этот метод придёт вам на помощь во время отпуска или при невыносимом желании чего-то вкусненького. Однако придерживаться этого принципа удаётся далеко не всем.

  • 6

     Качество важнее количества

     

    Подсчёт калорий не всегда эффективен, ведь он заставляет вас сосредотачиваться на количестве, а не на качестве пищи. Исследования подтвердили, что диета, состоящая из высококачественных продуктов, помогает терять больше веса. Перестаньте считать каждую калорию. Это хороший метод, но он не должен превращаться в одержимость.

  • 7

     Выключите телевизор

    Исследования показали, что просмотр телевизора во время приёма пищи заставляет вас употреблять на 13–25% больше калорий. Кроме того, в ходе недавних исследований выяснилось, что большинство людей прекращают есть, только полностью опустошив свою тарелку или досмотрев любимое телешоу. Скорее всего, появление у вас лишних килограмм и употребление нездоровой пищи связано именно с этим. Выключите на время трапезы телевизор и постарайтесь слушать свой организм.

    Помните, что на эффективность сбрасывания веса оказывают влияние многие факторы, и после 50 их количество увеличивается. Однако это не повод опускать руки! Никогда не поздно изменить свои привычки и образ жизни, чтобы добиться фигуры, которая позволит вам чувствовать себя комфортно и уверенно.

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Здоровье, Спорт, Вес, Рацион, Убрать_вес, После_50.
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