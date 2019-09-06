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Виноград: чем полезна всеми любимая осенняя ягода

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Виноград: чем полезна всеми любимая осенняя ягода
05:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Он имеет множество полезных свойств и почти не имеет противопоказаний, поэтому его можно есть практически всем.

Виноград заслуживает быть частью вашего рациона, ведь эти вкусные ягоды полезны как для отдельных органов и их систем, так и для общего здоровья и самочувствия.

Виноград может стать здоровой альтернативой любому десерту, если вы любите сладкое. Диетологи рассказали подробнее, какова же польза винограда для организма.

Полезные свойства винограда для здоровья и долголетия

Виноград содержит много полезных веществ, особенно витаминов С и К. В чашке винограда (примерно 150 г) содержится 150 ккал, 27,3 г углеводов и 1,4 г клетчатки. А еще витамины и микроэлементы:

  • витамин С-27% от рекомендованной суточной нормы;
  • витамин К – 28%;
  • медь – 10%;
  • калий – 8%;
  • тиамин – 7%;
  • рибофлавин и витамин В6 – по 6%;
  • марганец – 5%.

Витамин К важен для свертывания крови и здоровья костей, а витамин С – отличный антиоксидант.

Виноград защищает от хронических заболеваний

Все благодаря антиоксидантам, которые содержит виноград. Такие соединения защищают клетки от свободных радикалов и, следовательно, повреждений. Оксидативный стресс связывают с развитием ряда заболеваний, среди которых диабет и проблемы с сердцем.

Больше всего антиоксидантов содержится в кожуре и косточках винограда. В красном винограде больше. Антоцианы, которые определяют цвет виноградинок, обладают хорошими антиоксидантными свойствами. Хорошая новость в том, что они сохраняют свои свойства во время брожения, поэтому в красном вине они тоже есть.

Расвератрол – еще один антиоксидант, который есть в винограде. Исследования доказывают, что он хорошо влияет на сердце и имеет свойство снижать уровень сахара в крови.

Кроме ресвератрола и витамина С, в ягодах есть бета-каротин, кверцетин, лютеин, ликопин и эллаговая кислота.

Виноград снижает уровень сахара в крови

Эти ягоды хоть и имеют высокое содержание сахара – 23 г на чашку, а поэтому их считают не самым полезным продуктом и рекомендуют исключить его из своего рациона людям, которые страдают от сахарного диабета. Однако, виноград имеет не такой уж и высокий гликемический индекс – 53.

А еще он содержит микроэлементы, которые способствуют снижению уровня сахара, это доказано исследованиями. В частности, такого эффекта удается достичь из-за расвератрола, он повышает чувствительность к инсулину: организм эффективнее использует глюкозу, следовательно, в организме ее остается меньше.

Виноград защищает от старческого слабоумия

Виноград полезен для здоровья глаз

И за это тоже отвечает ресвератрол. Он защищает сетчатку глаза от ультрафиолета. Как результат, снижается риск возрастной макулярной дегенерации. Кроме того, такая действие способны защищать от глаукомы, катаракты и заболеваний глаз, связанных с диабетом.

Кроме того, виноград содержит еще два антиоксиданта – лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза от ультрафиолета.

Виноград улучшает память

А еще помогает сконцентрироваться. Исследования показали, что виноград способствует лучшей работе мозга. Улучшает память, внимание, речь – у пожилых людей, а у молодых – улучшает навыки запоминания и восприятия новой информации.

Виноград полезен для здоровья костей

В ягодах содержится много минералов, которые нужны для здоровья костной ткани. Среди них кальций, магний, калий, фосфор, марганец и витамин К.

Виноград защищает от некоторых болезнетворных микроорганизмов

Проведенные исследования показывают, что виноград может защищать от бактерий и вирусов, или помогают организму бороться с ними.

В лабораторных условиях выявлено, что элементы, которые содержатся в кожице винограда, могут противостоять вирусу гриппа.

Соединения, которые содержатся в ягодах, препятствуют распространению вирусов герпеса и ветрянки, а также дрожжевых инфекций. Ресвератрол способен предотвращать размножение кишечной палочки.

Виноград способствует долголетию

Такое свойство обеспечивает ягодам белок сиртуин – его связывают с долголетием. Исследования свидетельствуют, что он и сам способствует увеличению продолжительности жизни разных животных. Ресвератрол активирует ген SirT1.

Все любят виноград: полезные свойства и возможный вред

Виноград ослабляет воспаление

Воспаление является основной причиной развития хронических заболеваний, среди которых болезни сердца и артрит. Мощными противовоспалительными свойствами опять же обладает ресвератрол. Исследования показали, что виноградный порошок в количестве, эквивалентном примерно 1,5 чашки ягод, увеличил количество противовоспалительных соединений в крови мужчин с метаболическим синдромом.

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