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Вкусное молочко: 3 причины навсегда отказаться от этого продукта

Вкусное молочко: 3 причины навсегда отказаться от этого продукта
21:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С детства мы слышим о пользе молока для человеческого организма. А что, если это совсем не так?

Вред для организма

1. Самой известной пользой молока является высокое содержание кальция, укрепляющего организм, а в особенности зубы. Но как это не удивительно, потребляя молоко, мы кальций, напротив, только теряем. Кроме того, молоко имеет ряд и других негативных последствий: повышается риск заболевания раком, может появиться язва желудка, развивается остеопороз, в его составе могут присутствовать антибиотики. Также молоко содержит казеин — сложный белок, который негативно воздействует на организм. Кроме того, частое употребление молока может даже спровоцировать сахарный диабет.

2. 75% населения Земли страдает от непереносимости лактозы. В детском возрасте у людей вырабатывается фермент лактаза, который и способствует усвоению молока. Чем старше человек становится, тем меньше он вырабатывается, а может и вовсе перестать воспроизводиться. Людям с непереносимостью лактозы употребление молока может нанести только вред: расстройство желудка, диарея, обезвоживание.

3. Аллергические реакции на молоко могут быть очень серьезными: отек Квинке, анафилактический шок, кожный зуд, крапивница. Аллергию вызывает большое содержание животного белка в продукте.

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Конечно, пить или не пить молоко — это личное дело каждого. Но перед тем, как выпить очередной стакан, стоит задуматься о возможных последствиях.

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Питание, Здоровье, Молоко, Вред, Польза.
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