Может ли высокий гемоглобин быть опасным

Новости шоу бизнеса:Врачи назвали основные причины высокого гемоглобина и рассказали, чем это опасно.

Гемоглобин – это белок, способный переносить кислород к каждой клеточке нашего организма. Гемоглобин (Hb) содержится в эритроцитах (красные кровяные тельца крови).

Гинеколог-эндокринолог Ева Соболева назвала нормы гемоглобина.

для женщин – 120-140 г/л;

для мужчин – 130-170 г/л;

для детей – 120-140 г/л.

Высоким гемоглобином для женщин и детей считается Hb более 150 г/л (для женщин), для мужчин – более 180 г/л.

Значительное увеличение гемоглобина опасно тем, что увеличилась вязкость крови. Это может привести к инсульту, инфаркту миокарда, тромбообразованию.

Причины повышенного гемоглобина в крови можно разделить на физиологические и патологические.

Физиологические причины высокого гемоглобина:

1) Тенденция к сгущению крови отмечается у людей, потребляющих недостаточное количество воды. Недостаток объема плазмы приводит к выработке большого количества эритроцитов.

Врач подчеркивает, что речь идет именно о простой воде, а не соках и газированной воде.

Практически при любой проблеме со здоровьем всегда надо делать отсылку к образу жизни и питания.

2) Курение. Из-за этой привычки возникает прочное соединение гемоглобина и угарного газа. Соответственно, человек недополучает кислород, находясь в постоянном состоянии гипоксии – кислородного голодания. Иными словами, добровольно себя душите.

3) Место проживания. Высокий гемоглобин у людей, живущих в высокогорье. Там воздух разрежен, содержание кислорода в нем снижено, клетки организма пытаются компенсировать недостаток кислорода повышением Hb с целью улучшить транспорт кислорода в клетку.

4) Физические нагрузки. Высокий гемоглобин возникает у профессиональных спортсменов, легкоатлетов и альпинистов.

5) Определенные профессии. У людей, кому приходится часто летать на самолетах – пилотов, стюардесс есть высокий гемоглобин.

Патологические причины высокого гемоглобина:

Обезвоживание организма: рвота, понос или прием мочегонных препаратов;

Сахарный диабет, сопровождающийся повышенным мочеотделением;

Избыточное образование эритроцитов в крови (эритроцитоз);

Мутации генов гемостаза;

Онкология;

Сердечно-сосудистая недостаточность;

Различные заболевания легких;

Избыток в организме витаминов группы В9, В12.

Что делать при высоком гемоглобине

1. Не стоит паниковать. Проанализируйте, сколько воды вы пьете в течении дня. Рассчитайте свою дозу из потребностей человека – 30 гр/кг. Если ваш вес 50 кг, то вы ежедневно должны выпивать 1,5 л воды.

2. При наличии инфекционной болезни или других заболеваний – устраните причину, сделайте контрольный анализ крови.

3. Если гемоглобин остается высоким – вам нужно обратиться к гематологу.