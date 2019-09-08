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Может ли высокий гемоглобин быть опасным

Может ли высокий гемоглобин быть опасным
22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Врачи назвали основные причины высокого гемоглобина и рассказали, чем это опасно.

Гемоглобин – это белок, способный переносить кислород к каждой клеточке нашего организма. Гемоглобин (Hb) содержится в эритроцитах (красные кровяные тельца крови).

Гинеколог-эндокринолог Ева Соболева назвала нормы гемоглобина.

  • для женщин – 120-140 г/л;
  • для мужчин – 130-170 г/л;
  • для детей – 120-140 г/л.

Высоким гемоглобином для женщин и детей считается Hb более 150 г/л (для женщин), для мужчин – более 180 г/л.

Значительное увеличение гемоглобина опасно тем, что увеличилась вязкость крови. Это может привести к инсульту, инфаркту миокарда, тромбообразованию.

Причины повышенного гемоглобина в крови можно разделить на физиологические и патологические.

Физиологические причины высокого гемоглобина:

1) Тенденция к сгущению крови отмечается у людей, потребляющих недостаточное количество воды. Недостаток объема плазмы приводит к выработке большого количества эритроцитов.

Врач подчеркивает, что речь идет именно о простой воде, а не соках и газированной воде.

Практически при любой проблеме со здоровьем всегда надо делать отсылку к образу жизни и питания.

2) Курение. Из-за этой привычки возникает прочное соединение гемоглобина и угарного газа. Соответственно, человек недополучает кислород, находясь в постоянном состоянии гипоксии – кислородного голодания. Иными словами, добровольно себя душите.

3) Место проживания. Высокий гемоглобин у людей, живущих в высокогорье. Там воздух разрежен, содержание кислорода в нем снижено, клетки организма пытаются компенсировать недостаток кислорода повышением Hb с целью улучшить транспорт кислорода в клетку.

4) Физические нагрузки. Высокий гемоглобин возникает у профессиональных спортсменов, легкоатлетов и альпинистов.

5) Определенные профессии. У людей, кому приходится часто летать на самолетах – пилотов, стюардесс есть высокий гемоглобин.

Патологические причины высокого гемоглобина:

  • Обезвоживание организма: рвота, понос или прием мочегонных препаратов;
  • Сахарный диабет, сопровождающийся повышенным мочеотделением;
  • Избыточное образование эритроцитов в крови (эритроцитоз);
  • Мутации генов гемостаза;
  • Онкология;
  • Сердечно-сосудистая недостаточность;
  • Различные заболевания легких;
  • Избыток в организме витаминов группы В9, В12.

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Что делать при высоком гемоглобине

1. Не стоит паниковать. Проанализируйте, сколько воды вы пьете в течении дня. Рассчитайте свою дозу из потребностей человека – 30 гр/кг. Если ваш вес 50 кг, то вы ежедневно должны выпивать 1,5 л воды.

2. При наличии инфекционной болезни или других заболеваний – устраните причину, сделайте контрольный анализ крови.

3. Если гемоглобин остается высоким – вам нужно обратиться к гематологу.

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Кровь, Анализ крови, Гемоглобин, Эндокринология.
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