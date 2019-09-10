Вещи, которые могут серьезно навредит вашому здоровью (Фото)

Новости шоу бизнеса:В стремлении обустроить жилище и создать идеальную домашнюю атмосферу мы приносим в дом потенциально опасные вещи. В каких углах искать подвох.

Ламинат и мебель

Те, кто учился в медицинском, помнят: формальдегид – газ, который растворяют в воде, чтобы в таком коктейле хранить человеческие органы. А еще это канцероген. Раньше он встречался в консервах, теперь нет, запретили. Зато в ламинате и мебели формальдегида может быть более чем достаточно: на его основе изготавливаются связующие вещества. Например, ламинат – это ДСП (плита из стружки), покрытая бумагой (с изображением дерева благородных пород). Сверху на этой красоте – пленка. Под ней все составляющие спрессовываются при содействии связующих веществ. Чем более качественно они запаяны, тем меньше шансов, что зловредный газ начнет выделяться.

ЧТО ДЕЛАТЬ? "При покупке ламината тщательно проверяй класс эмиссии (выброса в воздух) формальдегида, – рекомендует эколог Елена Смирнова. – Он всегда указан на упаковке – обозначается буквой Е и цифрой от 0 до 2. Чем последняя ниже, тем меньше выделяется свободного формальдегида". При выборе мебели следи, чтобы все поверхности и кромки были тщательно герметизированы: покрыты шпоном или защитной пленкой, а все отверстия – заклеены. "По некоторым оценкам, формальдегид выделяется из мебели не менее 14 лет, особенно активно – первые полтора года", – обнадеживает Елена. Поэтому не забывай проветривать комнату, обогащенную новым диваном, а в идеале покупай мебель из натурального дерева.

Средства для дезинфекции

Ими мы моем унитазы, раковины, ванные, а особо заботливые родительницы – еще и детские игрушки. Цель дезинфектантов – убить микроорганизмы, которые могут нам навредить. Что опасного содержится в них самих? В первую очередь гипохлорит натрия – активный хлор, который и обеспечивает убойную силу средства. "Хлорсодержащие дезинфектанты вызывают раздражение дыхательных путей, кожи и глаз, – рассказывает Елена. – А если случайно смешать гипохлорит с моющими средствами, содержащими кислоты, начнется активное выделение хлора. Это токсичный газ, его вдыхание может привести к госпитализации". Кроме всего прочего с некоторыми особо стойкими загрязнениями активный хлор вступает в реакцию и образует соединения типа тетрахлорметана и хлороформа – они считаются потенциальными канцерогенами.

ЧТО ДЕЛАТЬ? "Хорошая дезинфицирующая альтернатива хлору – средства, в составе которых соли четвертичного аммония (на упаковке чаще всего обозначаются как "ЧАС"), – продолжает Елена. – Они обладают дезинфицирующим эффектом, безопасны и в большинстве случаев биоразлагаемы".

Кондиционеры

Бесспорно, добавляют комфорта. Одно "но": в них могут оседать бактерии и споры грибов, которым удобно размножаться внутри аппарата. Упомянем две основные неприятности. Первая – легионеллы – бактерии, вызывающие "болезнь легионеров". Хворь была названа в честь съезда Американского легиона, на нем заболел 221 человек (и 34 умерли). По сути, это тяжелая лихорадка, которая атакует различные органы заболевшего, ориентируясь на их состояние.

"Еще одна неприятность – споры плесневых грибов, – рассказывает аллерголог-иммунолог Ирина Манина. – Они способны вызывать у человека не просто аллергию, а инфекционно-аллергические реакции. То есть приводят к хроническим бронхитам, гайморитам и другим воспалениям, из которых человек не может выбраться до тех пор, пока не будет устранен аллерген. Чаще всего страдают дети и люди с ослабленным иммунитетом". Вслед за хроническими воспалениями, как правило, развивается пищевая аллергия на все продукты, содержащие грибки: кефир, квас, квашеную капусту, пиво.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Ни от легионеллы, ни от плесневых грибов на 100% не защититься. И если у тебя завелась плесень, это не ты неряха – просто снаружи надуло. Для профилактики разрастания грибных спорврачи рекомендуют обрабатывать кондиционеры специальной дезинфицирующей жидкостью (продается в организациях, обслуживающих устройства) максимум раз в полгода, а в идеале – раз в три месяца. "Фильтры надо тоже регулярно менять: вытаскивать, выбрасывать и ставить новые – а ни в коем случае не мыть старые", – говорит Ирина.