"Я толстая": как худеть, не нанося вреда здоровью

1 Посоветуйтесь с врачом! Не устанем твердить эту фразу снова и снова: советуйтесь с врачами. Не надо слепо следовать диетам, ведь каждый организм индивидуален и то, что полезно для одного, может оказаться вредным для другого. Вот вам парочка примеров. Многие диеты для похудения включают в себя молочные продукты, а так же свежие фрукты и овощи. Однако статистика медиков говорит о том, что у немалого количества взрослых людей непереносимость лактозы. Да, мы – млекопитающие, однако природа предполагала, что питаться молочком мы будем только в детстве. Вот вам и непереносимость лактозы во взрослом возрасте, сопровождающаяся вздутием живота, коликами и метеоризмом. Если это ваш случай, то молоко лучше заменить кисломолочными продуктами или пополнять запасы кальция иными способами. Что касается фруктов и овощей, то хоть они и входят в число продуктов для укрепления иммунитета, однако немногие знают, что при ряде заболеваний ЖКТ их просто нельзя употреблять в сыром виде. Тем более, в большом количестве. В этом случае врачи советуют запекать овощи и фрукты, варить их или готовить на гриле. Предварительная обработка облегчит усвоение пищи.

2 Следите за водным балансом Как оказалось, многие неверно понимают термин "сушка" и высушивают свой организм в буквальном смысле слова. Помнится, я была шокирована, услышав в зале совет девушки, которая хвасталась быстрой потерей веса. Дамочка предлагала не пить воду! Терять вес за счет деградации – крайне глупо. Ни в коем случаем не лишайте свой организм запаса воды. Деградация сперва вызовет упадок сил, а потом доведет до обмороков. Есть и обратная сторона медали, когда худеющие подменяют водой еду, заполняя желудок жидкостями, чтобы не чувствовать воду. Во-первых, они часто растягивают желудок, из-за чего момент насыщения наступает позже. Во-вторых, такой метод лишает вас возможности получить полезные микроэлементы из продуктов питания. Результат: выпадение волос, больные зубы, проблемы с ЖКТ и так далее. Придерживайтесь нормальной дозировки и выпевайте в сутки полтора-два литра чистой воды. Особенно важно пить воду во время спортивных занятий.

3 Не злоупотребляйте клизмами Клизмы и впрямь помогают похудеть, однако не стоит прибегать к ним часто и без врачебных рекомендаций. Частое применение клизм приведет к тому, что организм разучится самостоятельно избавляться от продуктов жизнедеятельности. Я уже молчу о сопутствующих травмах, которые нередко сопутствуют попыткам поставить клизму самостоятельно.

4 Ешьте безопасные продукты Сейчас я расскажу вам историю, от которой вам станет дурно, как стало дурно мне. На одном из форумов для худеющих анонимная посетительница похвасталась тем, что намеренно ест лишь сырую рыбу, чтобы… завести у себя паразитов. Дикость! Начнем с того, что не все виды паразитов вызывают потерю веса, зато все они гарантируют проблемы со здоровьем. Паразиты не только крадут у организма носителя питательные вещества, но и отравляют его своими продуктами жизнедеятельности. Паразиты могут проникнуть глубоко в жизненно важные органы, нанося колоссальный урон здоровью. Конечно, к такому идиотскому методу похудения большинство людей добровольно не прибегает, однако многие любят суши, которые нередко готовятся из сырой рыбы. Отдайте предпочтение роллам из обработанных сортов рыбы, например, из копченых или жаренных. Если не можете отказать себе в удовольствии посмаковать сырую рыбку, то хотя бы время от времени проводите чистку организма. Попросите врача выписать наиболее подходящее вам глистогонное средство. Рыба – популярный продукт для похудения, однако с ней надо быть крайне осторожными.

5 Ставьте здравые цели Наша статья посвящена быстрому похудению, однако давайте опираться на здравый голос разума. Есть огромная пропасть между здоровым быстрым похудением и истеричными голодовками с безумным сбросом веса. Весь интернет пестрит рекламой «чудодейственных» пилюлек и диет, позволяющих сбрасывать по 10 кило за неделю. Часть обещаний – пустой треп, но некоторые советы и впрямь приводят к резкой потере веса. Однако давайте задумаемся над пользой подобных методов. Что происходит с организмом при резком похудении? Помимо колоссального стресса и ухудшения здоровья (в результате нехватки полноценногопитания). При быстрой потере килограммов кожа не успевает подтянуться. Итог: худышки напоминают шарпеев и выглядят значительно старше, чем казались при полноте. Вам нужны обвислые груди, дряблая попа и лицо в морщинах? Нет! Эксперты по здоровому питанию советуют ставить адекватные цели и стараться не терять больше 1 килограмма в неделю. Конечно, это зависит от веса и пола. В ряде случаев дозволяется худеть на 3 кило в неделю, но о 10 кило и более просто речи быть не может! Не надо спешки, худейте правильно. Так вы и здоровье сохраните, и дадите коже время на адаптацию к новым формам тела.