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"Красота требует жертв": Крем для кожи может вызвать отравления

"Красота требует жертв": Крем для кожи может вызвать отравления
06:10 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса:Как избежать отравления от крема для кожи?

Для многих это может оказаться весьма неожиданным фактом, но кремом для кожи действительно можно отравиться. Со смертельно опасным средством для ухода за своим телом могут столкнуться люди, которые покупают их не в специализированных магазинах и аптеках, а у малоизвестных продавцов. Женщина, которая обратилась в калифорнийскую больницу, как раз была любительницей крема от морщин, импортированного из Мексики.

Что входит в состав крема для кожи?

Анализ крови женщины показал, что в ее организме содержалось 2630 микрограммов метилртути на литр крови. Известно, что этот ядовитый химический элемент может сильно повлиять на центральную нервную систему человека и привести к непроизвольной дрожи конечностей и даже к потере памяти. Обычно в крови человека содержится не более 5 микрограммов метилртути на литр крови — вещество может проникать в наш организм вместе с едой. В обычной жизни большую дозу метилртути можно получить, только съев ядовитых рыб и моллюсков, поэтому случай отравления от крема для кожи в США был зафиксирован впервые.

Скорее всего, метилртуть была добавлена в крем из-за его свойства подавлять производство пигмента под названием меланин, который окрашивает кожу в темный цвет. По словам сына 47-летней женщины, она на протяжении многих лет использовала мексиканский крем, потому что он лучше других помогал ей избавиться от черных точек на коже. Судя по всему, многоразовое использование нелегально изготовленного крема привело к накоплению ртути в организме женщины. О состоянии ее здоровья на момент написания статьи ничего не известно.

Где лучше покупать лекарства?

Этот случай является отличным напоминанием того, что купленные в неофициальных магазинах средства ухода за телом и лекарства могут быть опасными для здоровья и жизни. Многие группы по охране окружающей среды уже обратили внимание, что такие средства можно найти даже на крупных интернет-магазинах вроде Amazon. В ноябре 2018 года они даже подали на этот магазин в суд, с требованием удалить из каталога товаров крема с высоким содержанием ртути. Однако адвокаты Amazon ответили тем, что на этикетках большинства из этих средств есть предупреждения и компания не несет ответственности за вред, который они могут нанести здоровью покупателей.

Сроки использования зубных щеток, кремов

Не лишним будет и напоминание о том, что даже сертифицированные и рекомендуемые врачами антибиотики могут нанести здоровью непоправимый вред. Взять, к примеру антибиотики из группы фторхинолонов, к которой относится всем известная оксолиновая кислота. Они часто прописываются врачами как средства от большого количества инфекций несмотря на то, что из-за них у человека могут возникнуть проблемы с сердцем. Правда это или нет, точно сказать невозможно, но об этом твердят канадские ученые.

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Болезнь, Кожа, Крем, Лекарство, Метилртуть.
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