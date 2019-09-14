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Самое известное народное средство от простуды отнюдь не безопасно

Самое известное народное средство от простуды отнюдь не безопасно
13:49 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Питье горячего молока с медом – один из самых известных "народных рецептов" от простуды.

Но медики отмечают, что это бабушкино средство, которым лечилось возможно не одно поколение, - отнюдь не безопасно.

Действительно, пить больше жидкости при простуде полезно, соглашаются врачи. Питье, принимаемое пациентом в больших количествах, активизирует вывод из организма токсинов, опасных веществ, которые являются продуктом жизнедеятельности проникших в организм вирусов и бактерий.

"Но напитки не должны быть горячими, это общая ошибка при лечении простуды. Оптимально пить жидкости теплые или комнатной температуры. Излишне высокая температура питья раздражает слизистую горла и рта, больному становится только хуже", - пояснили специалисты.

Также они настоятельно не рекомендуют добавлять мед в горячие напитки, чай или молоко. При нагревании почти полностью уничтожаются полезные свойства меда. Кроме того, ряд ученых заявляют, что в горячей среде мед начинает выделять вещества, способные действовать на человеческий организм как токсины.

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Скептически относятся эксперты и к выбору молока, которое может быть жирным (в некоторых рецептах питья от простуды в его нарочно добавляется масло). Слишком жирное молоко создает отличную среду для питания бактерий, что ведет к их размножению.

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Здоровье, Лечение, Простуда, Вред, Опасность, Молоко с медом.
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