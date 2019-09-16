Симптомы, которые могут указывать на проблемы с нервной системой

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Многие медицинские светила из разных ее областей сходятся во мнении, что причиной многих заболеваний является психоэмоциональное состояние человека, его стрессоустойчивость и жизнелюбие – эти качества помогают выстроить или включить защитные функции в организме.

Поэтому прежде, чем начинать пригоршнями заглатывать недешевые и не всегда безвредные таблетки, стоит для начала прислушиваться к своему телу, ведь оно дает нам подсказки.

Боль в теле может свидетельствовать о проблемах с нервной системой – это известно давно. Так, частые головные боли являются признаком постоянного стресса в повседневной жизни. Стоит позволить себе расслабиться и хорошенько отдохнуть и боль отступит. Также хорошо бы прогуляться по лесу или парку, спокойно почитать любимую книгу, а возможно сбегать в тренажерный зал – все это точно не навредит и ваше тело поспешит вас отблагодарить хорошим самочувствием.

Боль в шее показывает, что у вас есть проблемы со старыми, накопившимися обидами. Стоит признать, что мы все неидеальны и каждый из нас имеет право на ошибку. Прощайте – затаенные обиды разрушают вас изнутри.

Боль в плечах свидетельствуют о том, что вы несете на плечах тяжелый эмоциональной груз. Следует постараться сбросить этот груз — есть ли смысл их носить на своих плечах?

Боли в верхней части спины – это сигнал того, что вам необходимо больше эмоциональной поддержки. Так случается от ощущения того, что вас недостаточно любят и понимают. Попробуйте поговорить с родными, друзьями или завести себе новых знакомых.

Боль в нижней части спины — свидетельство того, что вы слишком озабочены. Не напрягайтесь и не переживайте, думая о будущем. Доверьтесь судьбе, ангелу-хранителю. Поймите – не все зависит от нас. Так стоит ли изводить себя, когда не можешь повлиять на обстоятельства, тем более, их просчитать.

Боль в руках — это значит, что пришло время менять свою жизнь. Когда ваши руки часто немеют, значит ваша жизнь остановилась и вы сами замерли в развитии. Стоит решиться и принять решение, которое вы все время откладывали. Верьте — у вас есть больше энергии, чем вы думаете!

Боль в ладонях говорит о вашей полной изоляции от других. Стоит хоть немного открыться, дать шанс другим узнать вас. Для этого ищите новые контакты, единомышленников. А можно позвонить старым, проверенным годами друзьям. Одиночество для человека нежелательно и саморазрушительно.

Боль в ногах — это сигнал того, что у вас есть страхи. Вы боитесь сделать первый шаг. Но на него нужно решиться. Пусть он будет маленьким, но все же движением вперед. И у вас все получится!