Как вовремя распознать заболевания сердца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Кардиологи назвали несколько симптомов болезни сердца, которые, по их словам, никогда не должны игнорироваться.

Какие ранние признаки заболеваний сердца

Узнать о развивающемся сердечном недомогании бывает трудно, поскольку заболевания сосудов и сердца имеют свойство длиться в течение долгого времени с малозаметными симптомами.

Лечащие врачи рассказали об этом и дали картину тех неприятных проявлений, которые указывают на проблемы с сердцем.

Во многих случаях сердечнососудистые заболевания остаются незамеченными до момента возникновения значительных проблем, в том числе представляющих непосредственную угрозу для жизни (инсульт, инфаркт). Терапевты подчеркнули, что раннее обнаружение таких болезней дает возможность избежать осложнений, а внесение позитивных изменений в образ жизни эффективно помогает их лечению.

Один из таких симптомов – это изменение в сердцебиении, когда учащенное биение перемежается с замиранием. Участившееся количество таких приступов может означать наличие аритмии и фибрилляции предсердий, отметили специалисты.

Участившиеся эпизоды внезапной усталости, слабости и головокружения тоже могут указывать на снижение сердечнососудистой активности, добавили ученые.

Также настораживающим симптомом, по словам кардиологов, является появление одышки. Если она проявляется во время прогулки или после легкой физической нагрузки, значит, есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, подсказывают медики.

Кроме того, об ухудшении в состоянии сердца говорят отеки частей тела, не имеющие объяснения, — особенно, повторяющиеся и сочетающиеся с любым другим симптомом сердечного недомогания. В этом же ряду любая боль, которая ощущается в груди и отдает в левую руку, шею, челюсти или спину.