Что вызывает осеннюю депрессию: ответ психолога

Новости шоу бизнеса:С сокращением светового дня и похолоданием, у большинства людей могут возникать чувство подавленности и даже апатии, а частые и обильные дожди лишь усиливают переживания.

По мнению психологов, воспринимать проблему часто легче, если знаешь, что с ней сталкиваются и другие люди. И вовсе не потому, что страдать лучше в компании, а потому, что осознаешь, что ничего обычного не происходит. Снижение активности в осенне-зимний период свойственно всем. И потому легкая усталость и даже чуть ухудшившееся настроение нужно воспринимать как нечто нормальное, но не поддаваться ему, а как можно скорее поднимать себе настроение всеми подручными методами.

По мнению экспертов, приходом осени и наступлением холодов немало людей испытывают слабость, апатию и страдают плохим настроением.

"Замечено, что сезонным колебаниям настроения больше подвержены женщины в силу своей эмоциональности. Усугубить это состояние могут неполноценный сон, неправильное питание, стрессы и длительное отсутствие полноценного отдыха. Потому бороться с хандрой нужно начинать именно с устранения этих проблем", — отметила специалист.

Так называемая "сезонная депрессия", которая по сути является простой хандрой, связанной с перестройкой организма на новый ритм, вызвана сокращением светового дня и недостатком солнца зимой, уточнила специалист.