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Избавляемся от перхоти раз и навсегда: лучшие проверенные рецепты (Фото)

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Избавляемся от перхоти раз и навсегда: лучшие проверенные рецепты (Фото)
03:20 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Перхоть – это поражение волосистой части головы, характеризующееся образованием на коже мелких чешуек.

  • 1

    Причины появления перхоти недостаточно изучены. Существует гипотеза, что перхоть – заболевание инфекционное, но это пока не доказано. К факторам, способствующим развитию перхоти, относят плохое питание, недостаток витаминов А и группы В, заболевания желудочно-кишечного тракта, переутомление, нервно-психические расстройства, неправильный уход за волосами.

  • 2

    Заболевание характеризуется появлением на волосистой части головы участков шелушения, не имеющих четких границ. Сухие серовато-белые чешуйки легко отделяются, загрязняют волосы, кожа при этом лишена блеска. Иногда чешуйки могут быть слоистыми, желтоватого оттенка, они склеиваются друг с другом и прочно удерживаются на голове, не поддаваясь "вычесыванию". Многие обычные шампуни, рекламируемые как эффективные средства против перхоти, обычно дают лишь временное облегчение, кроме того, их частое использование может спровоцировать еще большее образование перхоти.

  • 3

    Рецепты народной медицины

    Рецепт 1

    Листья алоэ промыть, измельчить, отжать сок. К 150 мл сока добавить 250 г меда и 350 мл кагора, тщательно перемешать и поставить в холодильник. Принимать по 1 столовой ложке три раза в день за 30 минут до еды.

  • 4

    Рецепт 2

    Шиповник коричный (плоды), рябину обыкновенную (плоды), малину обыкновенную (плоды) взять в равных частях. 2 столовые ложки смеси залить 2 стаканами кипящей воды, нагревать на кипящей водяной бане 30 минут. Охлаждать при комнатной температуре 10 минут. Процедить. Ягоды отжать. Добавить 2 чайные ложки меда. Принимать по 1/2 стакана 2–3 раза в день в качестве витаминного напитка.

  • 5

    Рецепт 3

    Взять в равных количествах касторовое масло и настойку календулы, смесь втирать в корни волос.

  • 6

    Рецепт 4

    3 столовые ложки травы черноголовки обыкновенной залить 1 л воды комнатной температуры, довести до кипения, настаивать 4 часа, процедить. Использовать для мытья головы при перхоти.

  • 7

    Рецепт 5

    Цветки фиалки трехцветной – 2 части, трава будры – 1 часть, трава вербены лекарственной – 1 часть. 1 столовую ложку смеси варить 10 минут в 100 г подсолнечного масла, настаивать 8 часов. Процедить. Втирать в кожу головы. Через час помыть голову.

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Здоровье, Волосы, Средства, Перхоть, Здоровые волосы, Средства от перхоти.
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