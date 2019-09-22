Специи, которые обладают антираковыми веществами (Фото)

1 Достоверно известно, что одни продукты в нашем рационе действуют как канцерогены, то есть, "удобрения" для роста раковых клеток, а другие, наоборот, содержат уникальные природные антираковые вещества. Любую болезнь легче предотвратить, нежели лечить. В плане рака это утверждение верно в квадрате. Разумеется, ни один продукт не может быть панацеей в профилактике злокачественных опухолей. Однако сам факт того, что не все в этом вопросе – дело случая, и мы тоже можем повлиять на наши шансы остаться здоровыми, согласитесь, внушают оптимизм и мотивируют на перемены в своем рационе. Ниже – список специй, антираковые свойства которых были неоднократно подтверждены современными научными исследованиями в области онкологии. О том, насколько эти исследования значимы и важны, говорит тот факт, что действующие вещества из этих специй уже используются в создании препаратов для лечения различных злокачественных новообразований.

2 Имбирь Корень имбиря – знаменитый "противовоспалительный" продукт, который используют с древних времен и от простуды, и от ревматоидных артритов. Но то, что имбирь – смертельный враг опухолевых клеток, - стало известно не так давно. Согласно различным исследованиям, произведенным в последнее десятилетие, гингерол и капсаицин, содержащиеся в имбире, могут активизировать процессы самоуничтожения раковых клеток в яичниках, простате, поджелудочной железе, кишечнике (толстой кишке), молочной железе. Вещества, содержащиеся в имбире, провоцируют не только апоптоз – естественную гибель клетки, – но и аутофагию (буквально – "самопоедание") раковых клеток, что особенно ценно в случае терапии рецидивов, при агрессивных формах рака, а также в ситуациях, когда нужно преодолеть сопротивляемость опухолей к химиотерапии. Это подтверждается результатами более 20 современных научных работ, представленных Американской ассоциацией по исследованию рака.

3 Как употреблять имбирь на регулярной основе: Имбирь имеет весьма специфический вкус, который нравится далеко не всем и способен существенно изменить вкус блюда. Но есть один почти беспроигрышный вариант: хотя бы раз в день пить имбирный чай. Он очень полезен для здоровья, является прекрасным профилактическим средством от простуд и ОРВИ, а, главное – так вы поставите на регулярные рельсы профилактику онкозаболеваний.

4 Рецепт правильного имбирного чая: Натереть кусочек очищенного имбиря (размером с маленькую сливу) на крупной терке, либо порезать очень тонкими дольками. Добавить к нему 1 столовую ложку натурального меда и кружок свежего лимона. Залить смесь 100 мл кипяченой воды, охлажденной до почти комнатной температуры (не выше 30 градусов). Накрыть и настоять 10 минут. После чего долить горячей кипяченой воды (но не кипятка, дабы не разрушить полезные вещества, содержащиеся в настое).

5 Куркума Куркума – это один из видов имбиря. Но с очень самостоятельным "характером" и примечательной окраской – золотисто-оранжевого цвета. Главным "оружием" куркумы является биофлаваноид куркумин. Также, как и имбирь, куркума является прекрасным природным антибиотиком, мощным антиоксидантом и противовоспалительным средством. Издревле ее используют при проблемах печени и желчного пузыря. Но самое важное свойство куркумина – способность подавлять раковые клетки, о чем свидетельствуют результаты многих научных исследований. Несколько лет назад в журнале "Биохимия" РАН (Российской академии наук) были опубликованы результаты исследования, подтверждающие избирательное действие биофлавоноида куркумина на опухолевые клетки одного из самых агрессивных форм рака головного мозга – мультиформной глиобластомы. У 9 из 11 подопытных животных к концу эксперимента с куркумином опухоль исчезла без следа "без каких-либо признаков токсичности". В 2008 и в 2009 годах были опубликованы результаты нескольких исследований, доказывающих эффективность применения куркумина в терапии рака клеток молочной железы, поджелудочной железы, легких, толстой кишки и простаты. По другим данным, употребление куркумина значительно снижает риск метастазирования опухолей. Но, наверное, самым главным доказательством антираковых свойств куркумы является тот факт, что в Индии, в стране, в которой проживает 1/6 населения всей Земли, и где куркума является самой любимой специей, заболеваемость раком в 10 раз ниже, чем в Европе.

6 Как употреблять куркуму на регулярной основе: Несмотря на то, что куркума является обязательным ингредиентом приправы карри, в ней его в разы меньше, да и качество куркумы может оставлять желать лучшего. Поэтому для использования в кулинарии рекомендуется брать натуральную куркуму. По разным данным, для того, чтобы получить пользу от куркумы, нужно употреблять не менее 3 г порошка этой приправы в день (но не более 10 г в сутки, потому как это все-таки природный антибиотик). Считается, что куркумин лучше усваивается в присутствии жира, поэтому оптимально смешивать порошок куркумы с растительным маслом, либо заправлять им свой утренний творог (при условии, что он не обезжиренный, а имеет хотя бы 5% жирности). В случае, если вы не уверены в качестве продаваемых в вашем регионе специй, можно поискать препараты на основе куркумы в аптеках в отделе витаминов и БАДов.

7 Розмарин Не только Восток может похвастаться природными лекарствами от рака. В средиземноморской кухне тоже есть свой герой – розмарин. Молодые веточки этого вечнозеленого кустарника являются весьма популярным ингредиентом итальянской кухни. И если у вас еще не дошли руки до этой приправы – самое время к ней приглядеться. Научно доказано, что добавление розмарина при приготовлении мясных блюд, в особенности, говядины, на 40% уменьшает выработку канцерогенных веществ, которые возникают в процессе термической обработки мяса (прежде всего, при жарке). Дело в том, что содержащиеся в розмарине вещества – розманол и карнозиновая кислота, - обладают невероятно мощной антиоксидантной способностью. Они буквально «охотятся» за свободными радикалами, а, улавливая их, превращаются в другие антиоксидантные вещества, запуская цепную реакцию по уничтожению свободных радикалов. Еще одним достоинством розмарина является научно доказанный эффект синергии с куркумой: карнозиновая кислота усиливает действие куркумина против раковых клеток. Есть научные данные по успешному применению комбинации розмарина и куркумы в терапии рака молочной железы. Кроме того, уже есть данные о способности содержащегося в розмарине карнозол стимулировать апоптоз (процесс самоуничтожения) раковых клеток и замедлять процессы метастазирования. И, наконец, карнозол из розмарина влияет на способность раковых клеток вторгаться в соседние ткани. А когда опухоль неспособна распространяться, она перестает быть агрессивной. Карнозол также снижает устойчивость раковых клеток к химеотерапии.

8 Как употреблять розмарин на регулярной основе: Розмарин можно добавлять в виде приправы в супы, мясные блюда, соусы на основе томатов. При варке супов веточки розмарина можно добавлять вместо лаврового листа (но никогда не добавляйте их вместе). Листочки розмарина можно добавлять в салаты. А еще на основе розмарина можно заваривать чай: 1 ч.л. сушеных листьев розмарина заваривается 1 стаканом кипятка и настаивается 10 минут. В чай из розмарина можно добавить мед или кленовый сироп. Чай из розмарина хорош еще и для тех, кто испытывает проблемы с пищеварением, а также для худеющих.

9 Перец чили И своим невероятно жгучим вкусом, и своему антираковому действию перец чили обязан содержащемуся в нем алкалоиду капсаицину. Этот алкалоид является антиоксидантом, имеет выраженное противовоспалительное действие, угнетает бактерию helicobacter pylori, считающуюся ответственной за развитие язвы желудка. А еще, согласно исследованиям, капсаицин воздействует на митохондрии раковых клеток, запуская в них процесс апоптоза. Проще говоря, есть сведения, что перец чили вносит свой вклад в профилактику онкологических заболеваний, разрушая злокачественные клетки. Изначально на эту мысль ученых натолкнул тот факт, что народы, в которых регулярное употребление кайенского перца и перца чили является нормой жизни, в разы реже страдают онкозаболеваниями.

10 Как употреблять перец чили на регулярной основе: Если вы не фанат острых блюд, употребление перца чили будет проблемой. Знатоки (и диетологи) рекомендуют приучать себя к этой жгучей специи очень медленно, с микродоз. Добавлять эти микродозы можно в салаты или мясные блюда. Важный момент: перец чили лучше сочетать с маслами, например, с оливковым (оно более полезно, нежели сливочное). А если вы перестарались – выпейте молока (но не обезжиренного, а нормальной жирности). Запивать чилийский перец водой – бесполезное занятие.

11 Чеснок Чеснок – самый известный природный антибиотик. Знаменитый средневековый ученый, философ и врач Авиценна называл чеснок лекарством от всех болезней и использовал в качестве ингредиента в тысяче с лишним рецептах лекарственных снадобий. Полезные свойства чеснока перечислять можно долго. Он и от простуды поможет, и от комаров защитит. А еще чеснок – это специя, которая может использоваться для профилактики рака кожи, легких, пищевода, желудка, простаты. Содержащиеся в чесноке аллицин и другие органические соединения сульфидной группы (фитонциды) заставляют раковые клетки самоуничтожаться. Данные свойства впервые были доказаны на примере животных, больных раком легких, а после подтверждены на примере некоторых других видов рака, включая рак кожи. Существует также исследование, проведенное в Китае, в котором приняли участие 1,5 тыс. больных раком легких и 4,5 тыс. здоровых людей. По данным этого исследования, риск развития рака легких у тех, кто хотя бы дважды в неделю употребляет чеснок, на 44% ниже, чем у тех, кто чеснок не ест. Любопытно, что это касается и курящих, и некурящих людей. Будучи природным иммуномодулятором, чеснок поддерживает естественный иммунитет, а это тоже одно из важных условий профилактики онкологических заболеваний.

12 Как употреблять чеснок на регулярной основе: На данный момент эффективной профилактической "дозой" свежего чеснока считается 4 г в день, что соответствует одному крупному зубчику. Если вы не готовы резко взяться за чеснок, вводите его в свой рацион постепенно. Раздавив зубчик чеснока в чесночнице, вы сделаете полезные вещества из него более биодоступными, то есть, лучше усваиваемыми. Важно также помнить, что содержание фитоницидов

13 Петрушка Эта привычная для нашей кухни травка, как выясняется, не так проста и безобидна для раковых опухолей. Содержащийся в ней апигенин оказывает мощное противодействие образованию вокруг опухоли новой системы кровеносных сосудов, необходимых для ее развития и роста. Причем, сила противодействия сопоставима с эффектом от синтетических препаратов, разработанных с той же целью. Профилактический эффект возникает уже просто при регулярном добавлении петрушки в свое меню. Об этом свидетельствуют исследования Ришара Беливо – известного ученого и новатора в области лечения и профилактики онкологических опухолей.