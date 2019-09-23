Попивать чаек и худеть: виды чая, которые помогут сбросить вес(Фото)

1 Хочется, есть вкусно, лежать на диване и худеть. Звучит как то неправдоподобно, не правда ли? Так оно и есть. Нет волшебных пилюль для похудения, которые благотворно влияют на здоровье, зато есть помощники, которые будут способствовать похудению при соблюдении правильного питания. Одним из таких помощников является чай самых разнообразных видов и способов приготовления, который поможет в борьбе с лишними килограммами.

2 Имбирный чай Имбирь - это очень полезный во многих отношениях продукт. Помогает он и похудеть. Дело в том, что в составе имбиря присутствуют имбирные масла, которые ускоряют метаболизм, улучшают пищеварение и запускают обменные процессы в организме. В результате диета становится еще эффективнее. А еще имбирь отбивает аппетит и тягу к сладкому. Как приготовить? Возьмите корень имбиря, нарежьте его тонкими ломтиками и залейте кипятком. По вкусу добавьте лимонный сок и мед. Настаивайте 10–15 минут. Готово!

3 Масала Чай масала родом из Индии. А там уж точно знают толк в чае. Советуем пить его всем, кто худеет, желает укрепить иммунитет или улучшить работу пищеварительной системы и просто любит интересные сочетания. Пряная смесь масала смешивается с горячей водой и молоком. Вот и весь рецепт.

4 Зеленый чай Зеленый чай по праву считается одним из самых полезных сортов. Не зря его так сильно любят японцы. Кстати, они и являются наглядной иллюстрацией полезных свойств зеленого чая. Японцы не страдают ожирением и живут довольно долго. Самое время брать с них пример! Выбирайте зеленый чай без добавок и ароматизаторов. Можете позволить себе ломтик лимона.

5 Шиповниковый чай Чай из шиповника стоит включить в рацион сразу по нескольким причинам. Во-первых, он укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма. А секрет в высоком содержании витамина в составе шиповника. Во-вторых, он благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. А в-третьих, этот чай заглушает аппетит. Пейте его за полчаса до еды - тогда вы точно не переборщите.

6 Чай из листьев крапивы Крапива полезна для сердца и сосудов. Только этого факта должно хватить, чтобы захотеть включить его в свой рацион. Но это еще не все. В крапиве содержится большое количество витаминов и минералов, включая железо, фосфор и калий. А еще она помогает контролировать аппетит. Залейте 1 столовую ложку листьев крапивы горячей водой, оставьте на 1 час, а затем процедите.

7 Матча Порошок зеленого чая матча становится все популярнее. Если серьезно, то произносить его следует "маття", но прижилось именно "матча". Еще не успели оценить его по достоинству? Тогда быстрее отправляйтесь в крупный супермаркет, специализированный магазин или заказывайте по интернету. Он очень полезен.

8 Рябиновый чай Рябиновый чай сейчас мало кто пьет. И зря. Это очень полезный напиток, который помогает улучшить пищеварение и научиться контролировать аппетит. Рябиновый чай даже можно пить курсами! Горсть ягод разотрите в пюре, залейте 0,5 литром горячей воды, дайте настояться. Пейте 3–4 раза в день между приемами пищи. Эффект не заставит себя долго ждать.

9 Ежевичный чай Для приготовления чая вам потребуются не сами ягоды, а листья ежевики. Они, кстати, тоже очень даже полезны. Просто залейте 1 чайную ложку листьев стаканом кипятка. Оставьте на 10–15 минут, а затем наслаждайтесь чудесным напитком.

10 Яблочный чай Яблоко провоцирует повышенный аппетит. А вот чай на основе яблок наоборот. Выбирайте кислые зеленые яблочки. Это идеальный вариант для худеющих. Нарежьте яблоки тонкими ломтиками и залейте обычным черным чаем. Дайте настояться. Пейте за 2–3 часа до еды, так как этот напиток понижает аппетит.