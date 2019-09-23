Попивать чаек и худеть: виды чая, которые помогут сбросить вес(Фото)

Хочется, есть вкусно, лежать на диване и худеть. Звучит как то неправдоподобно, не правда ли? Так оно и есть. Нет волшебных пилюль для похудения, которые благотворно влияют на здоровье, зато есть помощники, которые будут способствовать похудению при соблюдении правильного питания. Одним из таких помощников является чай самых разнообразных видов и способов приготовления, который поможет в борьбе с лишними килограммами.
Имбирный чай
Имбирь - это очень полезный во многих отношениях продукт. Помогает он и похудеть. Дело в том, что в составе имбиря присутствуют имбирные масла, которые ускоряют метаболизм, улучшают пищеварение и запускают обменные процессы в организме. В результате диета становится еще эффективнее. А еще имбирь отбивает аппетит и тягу к сладкому. Как приготовить? Возьмите корень имбиря, нарежьте его тонкими ломтиками и залейте кипятком. По вкусу добавьте лимонный сок и мед. Настаивайте 10–15 минут. Готово!
Масала
Чай масала родом из Индии. А там уж точно знают толк в чае. Советуем пить его всем, кто худеет, желает укрепить иммунитет или улучшить работу пищеварительной системы и просто любит интересные сочетания. Пряная смесь масала смешивается с горячей водой и молоком. Вот и весь рецепт.
Зеленый чай
Зеленый чай по праву считается одним из самых полезных сортов. Не зря его так сильно любят японцы. Кстати, они и являются наглядной иллюстрацией полезных свойств зеленого чая. Японцы не страдают ожирением и живут довольно долго. Самое время брать с них пример! Выбирайте зеленый чай без добавок и ароматизаторов. Можете позволить себе ломтик лимона.
Шиповниковый чай
Чай из шиповника стоит включить в рацион сразу по нескольким причинам. Во-первых, он укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма. А секрет в высоком содержании витамина в составе шиповника. Во-вторых, он благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. А в-третьих, этот чай заглушает аппетит. Пейте его за полчаса до еды - тогда вы точно не переборщите.
Чай из листьев крапивы
Крапива полезна для сердца и сосудов. Только этого факта должно хватить, чтобы захотеть включить его в свой рацион. Но это еще не все. В крапиве содержится большое количество витаминов и минералов, включая железо, фосфор и калий. А еще она помогает контролировать аппетит. Залейте 1 столовую ложку листьев крапивы горячей водой, оставьте на 1 час, а затем процедите.
Матча
Порошок зеленого чая матча становится все популярнее. Если серьезно, то произносить его следует "маття", но прижилось именно "матча". Еще не успели оценить его по достоинству? Тогда быстрее отправляйтесь в крупный супермаркет, специализированный магазин или заказывайте по интернету. Он очень полезен.
Рябиновый чай
Рябиновый чай сейчас мало кто пьет. И зря. Это очень полезный напиток, который помогает улучшить пищеварение и научиться контролировать аппетит. Рябиновый чай даже можно пить курсами! Горсть ягод разотрите в пюре, залейте 0,5 литром горячей воды, дайте настояться. Пейте 3–4 раза в день между приемами пищи. Эффект не заставит себя долго ждать.
Ежевичный чай
Для приготовления чая вам потребуются не сами ягоды, а листья ежевики. Они, кстати, тоже очень даже полезны. Просто залейте 1 чайную ложку листьев стаканом кипятка. Оставьте на 10–15 минут, а затем наслаждайтесь чудесным напитком.
Яблочный чай
Яблоко провоцирует повышенный аппетит. А вот чай на основе яблок наоборот. Выбирайте кислые зеленые яблочки. Это идеальный вариант для худеющих. Нарежьте яблоки тонкими ломтиками и залейте обычным черным чаем. Дайте настояться. Пейте за 2–3 часа до еды, так как этот напиток понижает аппетит.
Каркаде
Каркаде еще иногда называют красным чаем. Он считается одним из самых полезных напитков для похудения. Каркаде очищает организм, помогает выводить шлаки и токсины, улучшает работу пищеварительной системы. А еще каркаде замедляет усвоение сахаров. Если вы следите за фигурой, то это именно ваш вариант.