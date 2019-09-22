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Ресницы в опасности: чем чревато использование туши каждый день

Ресницы в опасности: чем чревато использование туши каждый день
15:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Тушь на протяжении многих веков является основным продуктом в косметичке многих женщин, но при этом врачи предупреждают, что ежедневное ношение туши может быть опасно для здоровья.

Специалисты заявляют, что пришло время отказаться от этого косметического продукта хотя бы частично, потому что ежедневное нанесение туши может быть вредно. Речь идет не о том, что в ней содержатся опасные компоненты, а потому, что многие женщины зачастую используют тушь с истекшим сроком годности.

Исследование, проведенное Колледжем оптометрии, показало, что больше половины опрошенных не проверяют инструкцию и не знают срок хранения туши для ресниц. При этом пятая часть респондентов призналась, что даже не подозревали, что у этого продукта вообще есть срок годности.

Кроме того, дерматологи обнаружили. что постоянное ношение туши может вызвать воспаление, инфекцию и даже потерю всех ресниц.

Потеря ресниц может возникнуть в первую очередь из-за того, что многие пренебрегают снятием макияжа перед сном.

"Это крайне важный процесс, — поясняет доктор Алексис Грейнит, — так как любой не снятый продукт может не только забить ваши поры, но и вызвать раздражение и воспаление. В частности, тушь для ресниц может привести к их потере".

Кроме того, ежедневное ношение туши может вызвать серьезную инфекцию и повредить слезную пленку, ведь продукт легко может попасть в глаза при нанесении. А некоторые туши — очень волокнистые и раздражают глаза, нарушают целостность слезной пленки, что приводит к синдрому сухого глаза.

Но наибольшую опасность представляют собой клещи демодекс, которые могут жить в фолликулах ресниц и вызывать серьезные глазные инфекции. Спровоцировать этот процесс может загрязнение туши. Оно и так неизбежно происходит, так как вместе со щеточкой в тюбик попадают частички кожи и бактерии, но добавление воды или слюны, чтобы разбавить тушь, или совместное с кем-то использование одного продукта усиливают этот процесс.

"Я рекомендую обращать внимание на информацию со сроком хранения, указанную на тюбике, и выбрасывать бутылку после рекомендованного производителем периода, — добавляет косметолог. — Не все глазные инфекции очевидны сразу, потому не поддавайтесь искушению одолжить кому-нибудь свою щеточку для туши только потому, что у них не красные или гноящиеся глаза. Клещи демодекс передаются именно так".

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Поселившись на ресницах, клещи вызывают постепенное воспаление и раздражение края век (блефарит) и от них трудно избавиться. Серьезные инфекции роговицы редки, но более вероятны, если вы случайно поцарапаете глаз щеточкой для туши, потому не красьте ресницы в транспорте.

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Здоровье, Вред, Опасность, Ресницы, Тушь.
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