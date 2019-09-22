Средиземноморская диета: в чем заключается польза основного продукта

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Оливковое масло способствует поддержанию здоровья головного мозга.

Так, потребление оливкового масла позволяет сохранить память и способность к обучению, а также уменьшает вероятность появления бета-амилоидов и нейрофибриллярных клубков.

Эти образования обнаруживаются в головном мозге человека при болезни Альцгеймера.

Также оливковое масло тормозит развитие воспалительных процессов в головном мозге и, в частности, усиливает аутофагию – самоочищения клеток от ненужных органелл и токсинов.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology, о нем сообщает Университет Темпла (США).