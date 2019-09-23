С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь

Если вы сторонники кисломолочной продукции, то вам стоит обратить внимание на несколько подсказок, которые помогут вам избежать расстройств пищеварения из-за несовместимости продуктов.
Никогда не сочетайте кефир с такими продуктами:
Виноград;
Манго;
Огурцы;
Грибы.
Кроме того, для кефирной диеты лучше не использовать те фрукты, которые не растут в вашем регионе. Организм будет усваивать их хуже, чем родные яблоки, сливы и груши.
Кефир можно безопасно сочетать с такими продуктами:
Яблоки;
Груши;
Смородина;
Малина;
Практически все овощи.
Но, в целом, этот продукт не слишком любит посторонние добавления во время приема пищи. Поэтому все же лучше употреблять его самостоятельно.