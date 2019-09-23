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С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь

С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
21:20 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты рассказали, какие продукты не стоит употреблять в вашем рационе вместе.

Если вы сторонники кисломолочной продукции, то вам стоит обратить внимание на несколько подсказок, которые помогут вам избежать расстройств пищеварения из-за несовместимости продуктов.

Никогда не сочетайте кефир с такими продуктами:

  • Виноград;

  • Манго;

  • Огурцы;

  • Грибы.

Кроме того, для кефирной диеты лучше не использовать те фрукты, которые не растут в вашем регионе. Организм будет усваивать их хуже, чем родные яблоки, сливы и груши.

Самый полезный овощ для здоровья кишечника (Фото)

Кефир можно безопасно сочетать с такими продуктами:

  • Яблоки;

  • Груши;

  • Смородина;

  • Малина;

  • Практически все овощи.

Но, в целом, этот продукт не слишком любит посторонние добавления во время приема пищи. Поэтому все же лучше употреблять его самостоятельно.

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Здоровье, Кефир, Несочетаемые продукты.
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