Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды

Оказывается, вода может нанести ощутимый вред организму. Специалисты, проводившие исследования, заявили, что негазированная вода может способствовать ухудшению здоровья гораздо больше, чем газированная.
Данные выводы основывались на том, что в негазированной воде могут содержаться химические консерванты.
Также установлено, что в воду без газа могут добавлять антибиотик для пролонгации срока хранения, в отличие от газированной воды, которая хранится благодаря содержащемуся в ней углекислому газу. Специалисты также отметили, что, несмотря на дискомфорт в животе, вызванный газированной водой, намного опаснее пить воду с добавками, которые могут добавляться в воду без газа.
Однако избежать неприятных последствий можно, если покупать негазированную воду не в пластиковой, а исключительно в стеклянной таре. Также важно при этом обращать особое внимание на сроки хранения, которые должны быть не больше одного месяца.