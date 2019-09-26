Самые полезные вида варенья для укрепления иммунитета (Фото)

1 Облепиховое Варенье из облепихи – замечательный природный антиоксидант, ведь в облепихе очень много витамина С. Помимо этого, ягоды облепихи содержат фитонциды, играющие роль природных антибиотиков, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме.

2 Клюквенное Клюквенное варенье полезно сердечникам и людям со слабым желудком. Благодаря особым молекулам клюква снижает давление, уменьшает содержание вредного холестерина в крови и предотвращает появление язвы желудка.

3 Рябиновое Варенье из черноплодной рябины успешно помогает при скачках артериального давления, быстро снимает умственное и физическое напряжение.