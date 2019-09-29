"Вредное" пиво: неожиданные целебные свойства хмельного напитка

1 Укрепляет кости. Исследование ученых из Университета Тафта показало, что входящий в состав пива минерал кремний делает кости более прочными и служит профилактикой остеопороза. Но для проявления оздоровительного эффекта пивом нельзя злоупотреблять – его количество не должно превышать бутылки в день.

2 Уменьшает риск ревматоидного артрита. В разное время ученые получали данные о том, что пиво способно защищать человека от развития артрита. Так, шведские специалисты приходили к выводу, что употребление трех бутылок пива в неделю снижает риск заболевания на 52%.

3 Служит профилактикой инфаркта и инсульта. Согласно имеющимся данным, пиво активирует рост высокоплотных липопротеинов (хороший холестерин), благодаря чему риск возникновения инфаркта или инсульта может понижаться на 40%.

4 Защищает от почечных камней. Неизвестно точно почему, но риск возникновения камней в почках у мужчин, потребляющих пиво (не более бутылки в день), снижен на 20%.

5 Помогает предотвратить слабоумие. Одной из причин слабоумия является накопление в организме алюминия, разрушающего мозговые клетки. Пивной компонент кремний уменьшает количество поглощаемого организмом алюминия, это подтвердило не одно исследование ученых.