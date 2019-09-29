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"Вредное" пиво: неожиданные целебные свойства хмельного напитка

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"Вредное" пиво: неожиданные целебные свойства хмельного напитка
03:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Состав пива отличается содержанием ряда витаминов и других полезных микроэлементов. Но полезность пенного напитка зависит от количества выпитого.

  • 1

    Укрепляет кости. Исследование ученых из Университета Тафта показало, что входящий в состав пива минерал кремний делает кости более прочными и служит профилактикой остеопороза. Но для проявления оздоровительного эффекта пивом нельзя злоупотреблять – его количество не должно превышать бутылки в день.

  • 2

    Уменьшает риск ревматоидного артрита. В разное время ученые получали данные о том, что пиво способно защищать человека от развития артрита. Так, шведские специалисты приходили к выводу, что употребление трех бутылок пива в неделю снижает риск заболевания на 52%.

  • 3

    Служит профилактикой инфаркта и инсульта. Согласно имеющимся данным, пиво активирует рост высокоплотных липопротеинов (хороший холестерин), благодаря чему риск возникновения инфаркта или инсульта может понижаться на 40%.

  • 4

    Защищает от почечных камней. Неизвестно точно почему, но риск возникновения камней в почках у мужчин, потребляющих пиво (не более бутылки в день), снижен на 20%.

  • 5

    Помогает предотвратить слабоумие. Одной из причин слабоумия является накопление в организме алюминия, разрушающего мозговые клетки. Пивной компонент кремний уменьшает количество поглощаемого организмом алюминия, это подтвердило не одно исследование ученых.

  • 6

    Препятствует диабету. Было обнаружено, что при умеренном употреблении пива риск возникновения сахарного диабета 2 типа может сокращаться на 65%.

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Здоровье, Пиво, Полезные свойства, Хмельной напиток.
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