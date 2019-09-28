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Какая ягода полезна для похудения (Фото)

Какая ягода полезна для похудения (Фото)
14:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Немаловажно, что снижение массы тела осуществляется за счет потери именно жировой ткани.

Шелковица способствует похудению за счет потери жировой ткани.

Новое исследование ученых из Китая показало, что природное соединение из ягод шелковицы, известное как рутин, помогает увеличить метаболизм и способствует таким образом ускоренной потере веса.

Как выяснилось в ходе испытаний на животной модели, экстракт шелковицы помогает активировать бурый жир, что ускоряет расщепление жировых клеток (адипоцитов) в подкожной жировой ткани.

Благотворное влияние рутина на обмен веществ сводится не только к активации сжигания адипоцитов – этот антиоксидант также повышает расход энергии организмов и нормализует уровень глюкозы в крови даже при метаболических нарушениях.

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Авторы работы, специалисты из Института зоологии при китайской академии наук в Пекине, считают, что рутин, полученный из шелковицы – абсолютно безопасное средство для похудения, которое можно включать в комплексные программы лечения ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как сахарный диабет или метаболический синдром.

"Хотя в отличие от животных люди имеют лишь небольшое количество бурого жира, тем не менее его значение в метаболизме человека довольно велико. В нашем испытании философия древней китайской медицины, которая зиждется на применении исключительно растительных материалов, соединились с современными исследовательскими методами, что привело к многообещающим результатам", – резюмируют ученые.

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Все по теме:

Китай, Здоровье, Похудение, Ученые, Шелковица, Совет медиков.
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