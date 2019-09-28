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Выпадение волос: как избежать проблемы (Фото)

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Выпадение волос: как избежать проблемы (Фото)
15:17 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Проблема, которая беспокоит многих, может иметь совершенно неожиданные причины.

  • 1

    Чрезмерное выпадение волос – головная боль многих женщин и девушек. 

    В норме человек должен терять до 100 волосков в день. Интенсивность их выпадения может быть связана с беременностью или старением. Но существуют и другие причины.

    Чрезмерная любовь к прическам

    Косички, шишечки и различные плетения — это очень красиво, но не каждый день. Прически сильно травмируют волосы, ведь натягиваются корни волос и они теряют свою силу.

  • 2

    Стресс

    Стресс — это настоящий враг всего тела, в том числе и для волос. После ссоры с близкими или из-за нервного напряжения на работе волосы могут выпадать просто безумно.

    Чтобы преодолеть стресс можно заниматься йогой, медитацией и стараться воспринимать все не так близко к душе. 

  • 3

    Много сладкого

    Большое количество сахара в рационе поднимает уровень инсулина в крови. А это ослабляет корни волос и стимулирует их выпадение.

  • 4

    Жесткая диета

    Волосы и женский организм в целом не любит строгих и малокалорийных диет. При быстром похудении килограммы могут очень быстро вернуться назад, а лечить волосы придется дольше.

    Не бойтесь принимать правильные жиры. Это авокадо, разнообразное семя, нерафинированное оливковое масло и жирная рыба. Старайтесь не ограничивать себя в питании, а просто выбирать здоровые и качественные продукты.

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Здоровье, Волосы, Уход за волосами, Выпадение волос, Советы медиков.
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