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Это уже болезнь: с чем связаны привычки закусывать губу или давить прыщи

Это уже болезнь: с чем связаны привычки закусывать губу или давить прыщи
20:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Грызть ногти, кусать губы, сдирать прыщи или расчесывать себе кожу – привычки многих людей. Однако, иногда самоповреждения имеют тревожный характер.

Невротические состояния часто сопровождаются такими привычками. Кроме того, иногда причинение себе боли является сигналом более опасных психологических расстройств. В частности, это может свидетельствовать о развитии патомимии.

Патомимия – что это?

Патомимия (самоповреждение) – состояние, при котором человек сознательно или бессознательно причиняет себе боль, но последствия своих деяний считает кожными заболеваниями.

Чаще всего человек наносит себе вред на легкодоступных местах – на лице, груди, плечах и предплечьях, верхней части спины, руках или ногах. Бывает, что расчесыванию предшествует ложный зуд, который на самом деле является придуманным.

Патомимия – это психологическая проблема. Ей предшествует длительное негативное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Реже патомимию сопровождают серьезные психологические расстройства.

Диагностика и лечение патомимии

Диагностировать патомимию бывает сложно, пациенты лечат повреждения у дерматолога и не получают желаемых результатов. Патомимия характеризуется повреждениями кожи от покраснения до инфильтративно-гранулезных очагов, и даже до глубоких некрозов.

К примеру, акнефобия сопровождается сначала "выдавливанием" прыщей, которые действительно существуют, а при дальнейшем развитии – выдавливанием мнимых угрей. Кожные повреждения представлены множественным расчесыванием (экскориации, корочки, поверхностные акне), мелкими рубчиками, ограниченными участками гиперпигментации. Локализация – лоб, щеки, грудь.

Иногда люди годами пытаются избавиться от привычки чесать или растирать кожу. Лечением таких больных должны заниматься дерматологи и психиатры. Роль дерматолога должна ограничиваться консультативной помощью при обосновании диагноза и назначении симптоматического лечения.

Основное лечение следует проводить в лечебных учреждениях психоневрологического характера. Однако убедить пациента в необходимости лечения у психоневролога сложно, а порой и невозможно. Иногда люди годами пытаются избавиться от привычки чесать или растирать кожу

Почему люди наносят самоповреждения

Часто такое поведение является одной из возможностей избежать эмоциональных перегрузок – скандалов, конфликтов, переживаний, жизненных неурядиц.

Чаще всего такие самоповреждения пациенты наносят себе в вечернее и ночное время, или же после ситуаций, которые имели психоэмоциональную нагрузку на психику человека. Часто причина скрывается за детскими психологическими травмами.

Считается, что в течение жизни это состояние возникает примерно у 1,4% человек, три четверти из которых женщины (хотя это соотношение может частично объясняться тем, что женщины чаще обращаются за помощью).

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Правда, распространенность может быть и выше – в исследованиях сообщалось, что расстройство есть у 3,4% и даже 5,4% людей.

В 2018 году вышла публикация о повторяющихся движениях, связанных с телом – к ним относят привычки ковырять кожу, грызть ногти, дергать себя за волосы и так далее. Оказалось, что у 60% из 4335 участников были признаки субклинических расстройств, а у 12% оно было явным.

Причинение физических повреждений при патомимии может проходить в нескольких формах:

  • бессознательно (при психических заболеваниях и нарушениях поведения);
  • осознанно, с демонстративной целью;
  • с целью выгоды.
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Здоровье, Болезнь, Прыщи, Грызть ногти, Кусать губу.
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