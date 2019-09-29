Стоматит: причины и симптомы

Новости шоу бизнеса:Многим знакомо появление маленькой, но достаточно болезненные язвы (афты), иногда и не одной, на слизистой оболочке губ, щек, под языком.

В некоторых случаях они возникают редко: от одного-двух раз в год до одного-двух раз в несколько лет в других случаях болезненные язвы появляется один-два раза в месяц.

Речь идет о стоматите – поражение слизистой оболочки полости рта.

Стоматолог Ольга Быстрова отмечает, что к этой группе относят большое количество заболеваний. Наиболее распространенной формой является хронический рецидивирующий стоматит.

На слизистой оболочке сначала возникают отек и покраснение. После этого образуется язва овальной формы с красными краями и белым налетом.

В начальной форме язвы не превышают 1-5 мм. Исчезают они за неделю. При тяжелых формах образуется много язв. У человека могут быть болезненные ощущения, повышаться температура, сложность при глотании слюны. Для заживления требуется 2–3 недели.

К факторам, вызывающим хронический рецидивирующий стоматит, относят:

аденовирус;

стафилококк;

аллергию (пищевую, микробную, медикаментозную)

иммунные (в том числе аутоиммунные) нарушения;

заболевания органов системы пищеварения, особенно печени и толстого кишечника;

нервно-трофические нарушения;

генетическую обусловленность

влияние различных вредных факторов, в частности некоторых промышленных сред (соединения хрома, цемент, бензин, фенол, материалы зубных протезов и т.д.).

Часто афты возникают на фоне снижения иммунитета, перенесенного стресса. В случае появления побочных "язвоподобных образований" усложняются процессы еды, речь.