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Какие продукты окрашивают зубы (Фото)

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Какие продукты окрашивают зубы (Фото)
15:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:После приема пищи, содержащей красители, зубы приобретают желтоватый или коричневатый оттенок.

  • 1

    Красное вино 

    В умеренных количествах вино приносит пользу для здоровья. Вместе с тем, красное вино негативно сказывается на состоянии зубов. Входящие в состав красного вина полифенолы, разрушительно действуют на зубную эмаль. А хромогены вкупе с танинами, содержащимися в вине, окрашивают зубы.

  • 2

    Кофе 

    Состояние зубов у любителей кофе далеко от идеального. Регулярное употребление этого напитка приводит к появлению желто-сероватого оттенка зубов. Дабы уменьшить уровень пигментации зубов от кофе, в напиток рекомендуют добавлять молоко. Польза от молока еще и в том, что в нем содержится кальций, благотворно воздействующий на состояние зубной эмали.

  • 3

    Спортивные напитки и энерготоники 

    Из-за повышенной кислотности этих напитков их частое употребление приводит к разрушению эмали, вследствие чего она обесцвечивается. 

  • 4

    Томатный соус 

    Из-за большой кислотности томатного соуса, этот продукт разрушительно действует на зубную эмаль, чем вызывает появление пятен. Для того, чтобы минимизировать пигментацию, перед употреблением томатов рекомендуют съедать листья салата, брокколи или шпинат. Это поможет защитить зубы от окрашивания.

  • 5

    Бальзамический уксус, соевый соус

    Частое употребление темных соусов, особенно имеющих кислый вкус, приводит к образованию пятен на зубах. В этой связи рекомендуется не употреблять эти продукты часто, и, по возможности, переходить на более светлые заправки, например рисовый соус или сок лимона.

  • 6

    Чай 

    По данным некоторых исследований, даже травяные чаи способны окрашивать зубную эмаль, не говоря уже о черном чае, который в больших количествах содержит танины. В то же время, чай является легким бактерицидным средством, что защищает зубы от вредоносного воздействия микроорганизмов. 

  • 7

    Газировки 

    Практически во всех сладких газированных напитках содержится большое количество ортофосфорной кислоты. Высокая кислотность напитка разрушает эмаль, а содержащиеся в газировках (в частности, цветных) красители с легкостью проникают вглубь нее. Кроме того, в газированных напитках содержится ряд вредных добавок, которые со временем могут привести к эрозийным процессам. Эрозия зубов – поражение тканей зубов (эмали и дентина), в результате которого образуется дефект на поверхностях зубов.

  • 8

    Ягоды

    Такие ягоды, как черная смородина, черника, ежевика, содержат в своем составе большое количество пигментных молекул и кислоты. Поэтому после их употребления зубы приобретают характерный оттенок, присущий ягодам. Конечно же, вредоносное воздействие на зубы не сравнится с той неоценимой пользой, которую оказывают ягоды нашему здоровью. Поэтому отказывать себе в них не стоит. Нужно лишь тщательнее следить за состоянием ротовой полости в летний сезон.

  • 9

    Конфеты 

    К окрашиванию зубов приводят леденцы и конфеты, особенно карамель и ирис. Частое употребление сладостей не только испортит внешний вид зубов, но и пагубно скажется на их структуре. Увлечение сладостями приводит к размножению микроорганизмов, вследствие чего развивается кариес.

    После употребления свеклы или свекольного сока нужно сразу почистить зубы или прополоскать ротовую полость. В свекле содержится большое количество хромогенов, обладающих окрашивающим действием.

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Здоровье, Свекла, Кофе, Чай, Ягоды, Конфеты, Соевый соус, Красное вино, Томатный соус, Газировки, Совет медиков, Спортивные напитки и энерготоники.
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